Waloryzacja 2021. Emerytury i renty - jakie podwyżki? Sprawdź w tabeli. Jest propozycja rządu [3.09.2020]

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się rokrocznie. Jej celem jest wyrównanie inflacji. Emeryci i renciści dostają podwyżki świadczeń, żeby nie odczuli podwyżek cen.

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku. Jaka podwyżka?

Z czego wynika wskaźnik waloryzacji? Waloryzacja emerytur i rent jest po to, żeby siła nabywcza emerytur i rent się nie kurczyła, a jej wskaźnik to nic innego jak dostosowanie wysokości świadczeń do bieżących warunków ekonomicznych.

Poziom waloryzacji to odbicie wyników w gospodarce za rok ubiegły.

Procent waloryzacji jest pokłosiem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Na wtorkowym posiedzeniu (28 lipca) rząd zaproponował, by w 2021 roku jako podstawę do wzrostu świadczeń przyjąć wskaźnik 3,84 procent.