Wandale na cmentarzu w Kopernikach pod Nysą zniszczyli ogrodzenie. Proboszcz apeluje do sprawców, żeby zgłosili się do niego dobrowolnie

- Cieszy mnie ten fakt, że tak wiele osób troszczy się o zbawienie swoich najbliższych. Jednak napawa smutkiem, że to łączy się z aktami wandalizmu i zniszczenia - napisał na parafialnym profilu FB ks. Damian Jurczak. - Przecież możemy odwiedzać groby naszych najbliższych w inne dni miesiąca i roku - a nie tylko w ten jeden (choć na pewno wyjątkowy) dzień. Może to było wyrażenie sprzeciwu przeciwko władzy, może pokazanie, że ktoś jest chojrakiem... Nie wiem... Smutne jest to, że według policji jest to jedyny przypadek w gminie Nysa. Tak nam powiedzieli policjanci, którzy przyjechali na interwencje.