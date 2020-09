Warsztaty fotograficzne dla młodzieży w Galerii Sztuki Współczesnej

Projekt „To MY tworzymy Świat” jest adresowany do młodych kreatywnych obserwatorów, którzy chcą budować poczucie odpowiedzialności za świat, do odważnych, którzy chcą za pomocą obrazu pokazać swój punkt widzenia i zainspirować innych do działania. Nabór uczestników odbył się w czerwcu, ale warsztaty będą streamingowane na FB @gswopole oraz na YT gswopolenowe.

Warsztaty poprowadzą gwiazdy fotografii. Piotr Małecki - niezależny fotograf prasowy, reżyser, operator i producent filmów dokumentalnych. Dwukrotny stypendysta MKiDN. Pracował dla The New York Times, Financial Times, Stern, Der Spiegel, Wall Street Journal, The Guardian, Politiken, De Volkskrant, Newsweek i wielu innych.

Marcin Jamkowski - dziennikarz, filmowiec i fotograf specjalizujący się w wyprawach, tematyce popularnonaukowej i eksploracyjnej. Były redaktor naczelny National Geographic Polska, a także szef międzynarodowej wyprawy nurkowej National Geographic do wraku bałtyckiego statku „Steuben”. W latach 2009-2010 jako stypendysta fundacji Knighta studiował na MIT i Harvardzie.

Streaming (wtorek) - godz. 11-11:30 Visual storytelling, czyli jak opowiadać obrazem ; godz. 13-15 Podstawy fotografii i filmowania