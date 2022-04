We wtorek, 12 kwietnia, w Filharmonii Opolskiej charytatywny koncert dla Ukrainy

Wystąpią: Orkiestra Filharmonii Opolskiej i Chór Filharmonii Opolskiej, Olga Szomańska – wokal, Marcin Januszkiewicz – wokal. Muzyków poprowadzi Przemysław Neumann.

Od siedmiu lat wszystkim filharmonicy Opolscy proponują miłośnikom kina muzyczne wydarzenie w filmowym klimacie. Magiczna atmosfera, wielka orkiestra, liczne fragmenty z hollywoodzkich (i nie tylko) ścieżek dźwiękowych, wzruszające głosy wokalistów oraz opowieści prawdziwej specjalistki: Magdy Miśki-Jackowskiej, autorki popularnego podcastu Score and the City oraz wieloletniej redaktorki RMF Classic – stacji radiowej grającej najpiękniejszą muzykę filmową.

Repertuarem filmówki w 70. sezonie artystycznym FO nawiąże do tego, co dla wielu z nas stanowiło odskocznię od trudnej rzeczywistości w ostatnich miesiącach. Ograniczenia związane ze spędzaniem czasu w większym gronie i korzystaniem z kultury wydawały się odrobinę mniej uciążliwe, gdy można było obejrzeć ciekawy serial na Netflix lub HBO - np. Grę o tron, Gambit królowej, Outlander, The Crown czy nieśmiertelnych Przyjaciół.