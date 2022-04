We wtorek 26 kwietnia promocja polsko-ukraińskiego tomiku poezji Harry'ego Dudy i aukcja na rzecz uchodźców

W spotkaniu weźmie udział tłumacz Wiktor Melnyk. W programie także aukcja charytatywna rysunków Ryszarda Drucha, specjalnie przybyłego na to spotkanie z USA.

Wydarzenie uświetni wykonanie przez Grzegorza Grunwalda „Pieśni do rosyjskich Matek” (słowa: Harry Duda, muzyka: Janusz Smulski z USA).

Będzie można kupić książkę wraz z autografem poety.

Całkowity dochód z aukcji oraz zysk ze sprzedaży książki poety przeznaczone będą na wsparcie uchodźców ukraińskich.

Harry Duda (ur. 1944), z wykształcenia polonista, poeta (debiut 1964), dziennikarz (debiut 1964) i publicysta (czasopisma i radio – przez 17 lat był współpracownikiem Radia Opole, obecnie współpracuje z radiem internetowym Radio Wisła w Seattle, WA, USA). Przez 25 lat wielokrotnie sekretarz i trzykrotnie prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Opolu; jeden z członków-założycieli Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach; wiceprezes dawnego Klubu Związków Twórczych w Opolu; twórca i realizator 20 tzw. plenerów poetyckich dla ochrony przyrody. Wydawca i redaktor ok. 80 zbiorów poetyckich Opolan, głównie w istniejącej niegdyś – założonej i prowadzonej przez niego społecznie – Oficynie Literackiej „Wers” oraz w innych wydawnictwach. Autor 57 książek (w tym współautor dwóch, autor wyborów poezji cudzej i antologii, jak też 27 zbiorów poezji własnej); autor lub współautor ok. 1300 audycji radiowych. Podejmowana tematyka publicystyczna: sprawy społeczne; filozofia medycyny, w tym etyka lekarska i ekologizm; gerontologia; ochrona przyrody; okazjonalnie krytyka literacka; upamiętnianie Zbrodni Katyńskiej (3 książki), ponadto autor aktów erekcyjnych dla Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu i Miednoje w Rosji. Jako poeta uprawia głównie lirykę i bogatą twórczość para biblijną (ujęcia poetyckie – parafrazy – ksiąg Starego i Nowego Testamentu). Otrzymał wiele nagród literackich i innych (w tym Nagrodę im. Karola Miarki), jak też dwa dyplomy papieskie Jana Pawła II oraz liczne odznaczenia – m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta Opola i odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.