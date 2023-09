Weegree AZS Politechnika Opolska nie bez problemów uporała się z beniaminkiem z Katowic

Pierwsza kwarta – przynajmniej do pewnego momentu – bezsprzecznie należała do drużyny gości, który prowadzili już nawet 10 punktami (19:9). Zanim jednak rozpoczęła się kolejna część gry, miejscowi zmniejszyli straty do ośmiu oczek. Znacznie lepiej w wykonaniu podopiecznych Roberta Skibiniewskiego wyglądała druga partia, choć dorobek punktowy miejscowej ekipy wciąż nie był na tyle okazały, żeby zejść na przerwę z prowadzeniem.

Te uzyskali dopiero na kolejnym etapie gry. I to właśnie dzięki znakomitej skuteczności w trzeciej kwarcie, gdy zdobyli aż 32 punkty, wygrali ten mecz. Beniaminek z Katowic wprawdzie zbliżył się do opolan na jedno trafienie w dalszej fazie rywalizacji, ale po chwili Weegree AZS znów potwierdził swoją wyższość, m.in. dzięki dobrze wykonywanym rzutom wolnym Adama Kaczmarzyka.

Weegree AZS Politechnika Opolska - AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 88:81 (15:23, 23:18, 32:17, 18:23)

Weegree AZS: Rutkowski 19, Kaczmarzyk 15, Kobel 14, Kowalczyk 13, Reid 12, Białachowski 8, Lis 6, Maciejak 1