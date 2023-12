Weegree AZS Politechnika Opolska pokonało w meczu 17. kolejki Pekao S.A 1 Ligi po dogrywce 90:85 Górnik Zamek Książ Wałbrzych

Chociaż koszykarze Weegree AZS wygrali 7 meczów z rzędu, to w meczu w Wałbrzychu zdecydowanie nie byli faworytem. Górnik zwyciężył w 4 spotkaniach z rzędu i był liderem tabeli. Regularnie punktował od początku sezonu, a nie jak opolanie – od połowy listopada. Do tego Weegree do Wałbrzycha jechało w mocno osłabionym składzie. Na parkiecie pojawiło się zaledwie 7 zawodników.

Pierwsze 3 kwarty meczu na terenie mistrza Polski z sezonów 1981/1982 i 1987/1988 przebiegały pod dyktando Weegree AZS. Opolanie rozgrywali świetne zawody i po pół godzinie gry prowadzili 64:57.

Górnicy odrobili straty w 4 kwarcie. Dzięki celnym rzutom Krzysztofa Jakóbczyka i Miłosza Góreńczyka zrobiło się 68:68. Po rzucie za 3 tego pierwszego gospodarze objęli nawet prowadzenie 73:72, które jednak zostało odrobione przez koszykarzy Weegree AZS i po 40 minutach na tablicy był remis 78:78.