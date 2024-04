Weegree AZS Politechnika Opolska wygrał w ostatnim meczu fazy zasadniczej Bank Pekao 1 Ligi z Górnikiem Zamkiem Książ Wałbrzych

Dzięki tej wygranej, opolanie przystąpią do fazy play-off z 5. miejsca w tabeli. Zwycięstwo nad zespołem z Wałbrzycha powinna ich mocno podbudować przed najważniejszą fazą sezonu, ponieważ Górnik rundę zasadniczą zakończył na 2. pozycji.

To on wygrał też pierwszą kwartę spotkania w Opolu 29:24, lecz w drugiej Weegree AZS krok po kroku konsekwentnie odrabiał straty i na 48 sekund przerwą, po celnym rzucie za trzy Adama Kaczmarzyka, objął prowadzenie 45:42. Właśnie przy tym wyniku obie drużyny zeszły do szatni.

W trzeciej kwarcie drużyna z Opola nadal szła za ciosem i stopniowo powiększała swoją zaliczkę. Przed ostatnią częścią gry miała nad rywalem osiem punktów przewagi (67:59). Końcówka jednak była emocjonująca, bo Górnik nie odpuszczał ani na moment. Co więcej, na niespełna dwie minuty przed końcem to on wygrywał 85:82. Decydujące akcje znów jednak lepiej rozegrali gospodarze i to oni ostatecznie cieszyli się ze zwycięstwa.