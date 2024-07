Wieczny cień demokracji. Komentarz Marka Mazurkiewicza

W komentarzach na temat rosnących szans Trumpa na wygraną w jesiennych wyborach prezydenckich w USA oraz realizacji zapowiedzi wyborczych francuskiej skrajnej prawicy pojawia się wiele obaw. Odnoszą się one z jednej strony do dalszych losów wojny na wschodzie Europy - czy Ameryka pod wodzą Trumpa przestanie wspierać Ukrainę i pozwoli wygrać Putinowi. A z drugiej - do lęku przed przyszłością Unii Europejskiej - czy Le Pen rozpocznie proces jej demontażu.

W głośnej książce Jana Wernera Műllera „Co to jest populizm?”, jest cytat, do którego często wracam, próbując zrozumieć dlaczego w tak wielu krajach ludzie dają się wciąż na nowo uwodzić populizmowi i jego prostym rozwiązaniom trudnych problemów. Műller pisze, że „nie jest on jakąś patologią, za którą stoją irracjonalni obywatele, bo to wieczny cień polityki reprezentacji”.

Populizm karmi się społecznymi lękami, które budzą w nas zmiany, jakich obecnie doświadczamy (wojna, migracje, klimat, postęp technologiczny). Populiści obiecują, że rozwiążą problemy i zapewnią nam bezpieczeństwo. Ale tak naprawdę cynicznie zarządzają drzemiącym w nas strachem, wykorzystując jednocześnie nasze rozczarowanie funkcjonowaniem państwa i gospodarki.

Towarzyszą demokracji od początku i są dla niej zagrożeniem. Dowodów na to dostarczono nam w ostatnich latach aż nadto. Mogą być jednak użyteczni, bo pokazują z czego ludzie nie są zadowoleni. Nie można ich ignorować, ale wyciągać właściwe lekcje. Powinni o tym pamiętać amerykańcy i francuscy, ale i nasi rodzimi demokraci.