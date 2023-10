Wielka sprawa w małej Lubrzy. Rusza budowa nowoczesnego przedszkola. Pierwsza po wojnie taka inwestycja w gminie

W piątek 13 października wójt Mariusz Kozaczek podpisał umowę z wykonawcą nowego przedszkola, firmą Kompleks Bau z Praszki.

Oprócz budynku powstanie także parking, plac zabaw na zagospodarowanym terenie. Koszt prac po przetargu to prawie 7 mln złotych, z czego 4,2 mln złotych to dofinasowanie z rządowego funduszu Polski Ład. Podziękowania za pomoc w zdobyciu tych pieniędzy otrzymała poseł Violetta Porowska.

- Z ostatniej edycji Polskiego Ładu mamy dofinansowanie do 128 inwestycji w województwie – komentuje poseł Violetta Porowska. - To olbrzymie pieniądze, które pomagają takim miejscowościom jak Lubrza inwestować w rzeczy i miejsca niezwykle potrzebne. To fundusz dedykowany zrównoważonemu rozwojowi całego kraju, również małym miejscowościom, żeby Polska rozwijała się równomiernie.