Wielki sukces młodego wokalisty z Wołczyna. Dawid Tyszkowski nominowany do Fryderyka

- Uczyliśmy się budowy gitary i utworów na pamięć, co niezbyt mi to odpowiadało – powiedział kilka miesięcy temu portalowi nto. - Szukałem miejsca, żeby samemu kreatywnie się rozwijać. Gitarowych chwytów uczyłem się sam albo na scholi u braci zakonnych w Wołczynie.

Chociaż śpiewanie uważał początkowo za niemęskie zajęcie, dał się do niego przekonać, bo znajomi mówili, że „nieźle mu to idzie”. Występował na szkolnych akademiach w wołczyńskim gimnazjum i liceum. Koncertował też od czasu do czasu na okolicznych festynach. Zaś w domu tworzył taką „muzę”, jaka mu w duszy grała – nostalgiczną, delikatną i nie dającą się łatwo zdefiniować, a do niej niebanalne teksty.