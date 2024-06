Wielki sukces młodych piłkarek UKS SAP Szóstki Brzeg. Wygrały ogólnopolski finał Pucharu Tymbarku

Spotkaniu o złoty medal towarzyszyła dodatkowo niezwykła otoczka. Sędziował je bowiem Szymon Marciniak, jeden z najlepszych na świecie specjalistów w swoim fachu. Był on między innymi głównym arbitrem w finale mistrzostw świata w 2022 i finale Ligi Mistrzów w 2023 roku.

- Kiedy staliśmy w tunelu prowadzącym na murawę przed rozpoczęciem finału, moje zawodniczki zapytały sędziego Marciniaka, czy naprawdę będzie prowadzić nasze spotkanie. A on odpowiedział: "tak, specjalnie dla was przyjechałem". Było to bardzo miłe, ponieważ dla naszego zespołu jest to ogromne docenienie tego, co na co dzień robimy. Duże wrażenie zrobił też na nas sam sposób przybycia na PGE Narodowy. Wjechaliśmy bowiem na obiekt tym samym autobusem, którym przyjeżdża reprezentacja Polski. Ogólnie otoczka całego turnieju była naprawdę wyjątkowa. Co jednak najważniejsze, to dzieci znajdowały się w centrum uwagi, a o to w Pucharze Tymbarku dokładnie chodzi - skomentował opiekun Szóstki.