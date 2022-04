Wilk syty i owca cała. GA ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zakończyła rundę na pierwszym miejscu, a Trefl Gdańsk awansował do topowej "ósemki"

Gospodarzom wystarczyły zaledwie dwa wygrane sety, żeby zrównać się punktami z Jastrzębskim Węglem i cieszyć się z pierwszego miejsca. Trefl natomiast do samego końca walczył awans do play-offów. Potrzebował do tego dwóch punktów.

Spotkanie ułożyło się w taki sposób, że na początku z parkietem przywitała się podstawowa szóstka ZAKSY, której zadanie było proste – wygrać dwa sety, po czym udać się na spoczynek. Po zrealizowaniu swojego celu, na boisku pojawili się zmiennicy, którym nie było dane wygrać choćby partii. Zmotywowany zespół z Pomorza pewnie wygrał trzecią i czwartą odsłonę, a w ostatniej, mimo walecznej postawy drużyny gospodarzy, dopełnili formalności i zapewnili sobie 7. lokatę.

Trefl wywalczył sobie miejsce w czołowej ósemce ligi kosztem Projektu Warszawa, który odnotował fatalną drugą część sezonu, kończąc rywalizację na 9. lub 10. pozycji.