Wkrótce pojedziemy w Opolu linią ekspresową MZK. Połączy aleję Witosa z galerią handlową Karolinka. Powrócą także linie nocne

Ekspresowa linia MZK w Opolu

Dzięki niej czas przejazdu komunikacją miejską między największymi opolskimi osiedlami istotnie się skróci. Przykładowo podróż linią 1 ze szpitala przy Witosa do Niemodlińskiej przy Koszyka skróci się aż o 41 procent.

Znów będzie można jeździć autobusami MZK Opole w nocy

Jeden z jej kursów będzie wydłużony do Wójtowej Wsi z przejazdem w pobliżu Kampusu Politechniki Opolskiej.

Ma być punktualniej w autobusach MZK Opole

- W celu podwyższenia punktualności przewozów, zmodyfikowany będzie także rozkład jazdy wszystkich istniejących linii. Uwzględniać on będzie zmiany czasów przejazdów na kilkudziesięciu odcinkach między przystankami oraz lepszą koordynację godzin odjazdów na trasach obsługiwanych przez grupy linii - tłumaczy Ewelina Laxy, rzeczniczka MZK w Opolu.

Wraz z przywróceniem szkolnego rozkładu jazdy, w godzinach szczytowych dnia roboczego autobusy będą zatrzymywały się na przystankach częściej. Co kwadrans na podstawowych trasach kursować będą linie: 3, 10, 15, 17 oraz zespoły linii 8 i 12, a także linii 5, 9 i 13. Co pół godziny zaplanowane zostały odjazdy linii: 7, 11, 14, 21 i 25, natomiast linie: 16, 18 i 28 wciąż kursować będą co godzinę.