Władze Nysy rezygnują z opłaty za psa. Bo za koty nie trzeba płacić podatku. Pieniędzy z tego nie jest wiele

Opłatę za psa wprowadziła w 1991 roku ustawa o opłatach i podatkach lokalnych. Każda rada gminy ma prawo do jej wprowadzenia i ewentualnego określenia dodatkowej grupy zwolnionych z płacenia. Ustawowo z opłaty zwolnione są osoby powyżej 65 roku życia, niepełnosprawni w stopniu znacznym i rolnicy.

Pozostali właściciele psów powinni sami zgłaszać je w urzędzie i co roku jednorazowo płacić. Stawka maksymalna jest określana odgórnie, jednakowo w całej Polsce (w roku 2023 to 150 złotych), ale rady mogą ją dowolnie obniżać. W Nysie od 2010 roku opłata wynosi 25 złotych, a płaci ją około pół tysiąca ludzi. Duża część psów nie jest więc zarejestrowana, za co teoretycznie grożą konsekwencje karno -skarbowe.

- Ponieważ rada gminy ma takie kompetencje, proponujemy całkowitą rezygnację z tej opłaty – mówi sekretarz gminy Piotr Bobak. – To taki ukłon w stronę właścicieli psów. Właściciele kotów nie muszą nic płacić. Dochody, jakie gmina czerpała z tego tytułu są niewielkie.

Jeśli rada to zatwierdzi, zmiana wejdzie w życie od nowego roku. Nie zmienia to jednak sytuacji psów ras uznanych za agresywne. Oni nadal muszą rejestrować swoje psy w urzędzie i zapłacić za to opłatę administracyjną, wysokości 82 złotych.