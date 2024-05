Włodarze z powiatu oleskiego zorganizowali spotkanie, żeby się zapoznać. Bo w wyborach był tutaj pogrom

Powiat oleski tworzy siedem gmin. Rządzi nimi czterech burmistrzów i trzech wójtów.

W kwietniowych wyborach samorządowych na terenie powiatu oleskiego doszło do politycznego trzęsienia ziemi. Wystarczy powiedzieć, że wśród włodarzy ostał się tylko jeden, który rozpoczynał poprzednią kadencję. To wójt Włodzimierz Kierat, który w Radłowie rządzi od 2002 roku i mimo iż miał w tym roku 2 rywali, to wygrał wybory już w pierwszej turze.