Wniosek o podwyżkę. Jakich argumentów użyć w podaniu o podwyżkę do szefa i jak napisać pismo o podwyżkę płacy? Oto wzór

Wniosek o podwyżkę. Co zrobić, jeśli szef odmówi

Jak napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia?

Trzeba przystąpić do działania. Należy to jednak robić z wyczuciem. Podpowiadamy, jak dobrze napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia. Dzięki nam nie popełnisz żadnej gafy!

Czekanie na to, aż szef wpadnie na pomysł podwyżki dla pracownika (większość pracowników uważa, że nie do nich należy inicjatywa), może sprawić, że ciągle będziemy zarabiać tyle samo.

Wtedy na rozmowę z szefem można przyjść nawet z gotowym wypowiedzeniem umowy o pracę. Jeśli wypowiedzenie to zostanie przyjęte, przynajmniej dowiemy się, jak bardzo ceniono nas w obecnej pracy.

Podobnie może skończyć się rozmowa o podwyżce, gdy pracownik zagrozi odejściem z firmy. Stawiając zarobki na ostrzu noża, może szybko znaleźć się na pierwszym miejscu listy ludzi do zwolnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której możemy odejść z firmy na przykład do konkurencji i już wiemy, że zostaniemy przyjęci . Wówczas podanie o podwyżkę wynagrodzenia może mieć formę ultimatum. Jeśli w obecnej firmie wszystko nam się podoba – oprócz zarobków – można postawić twarde warunki: albo podwyżka, albo odchodzę.

Jakich argumentów użyć w podaniu o podwyżkę

Przede wszystkim pracownik musi przygotować dobre argumenty. Najlepiej wypisać je, a potem wykorzystać w pisemnym wniosku do pracodawcy o podwyżkę .

Warto pamiętać, że do szefa przemawia język korzyści, trzeba więc uświadomić mu, że przyznanie podwyżki będzie i dla niego korzyścią.

Od razu odrzuć takie argumenty jak: [lista][*]podwyżka, którą otrzymał kolega z działu (dla pracodawcy nie ma to żadnego znaczenia!), [*]konieczność otrzymania wyższego wynagrodzenia ze względu na ślub, kredyt, remont mieszkania i kupno samochodu./lista]

Dlaczego należy mi się podwyżka?

Nasze oczekiwanie podwyżki jest zachowaniem jak najbardziej naturalnym. Zawsze uważamy, że powinniśmy zarabiać więcej, jednakże za naszymi odczuciami muszą iść konkretne argumenty, które przekonają szefa do naszych racji. Najlepiej przygotować je w postaci listy.

Podanie o podwyżkę. Wzór

Oto przykładowy wzór pisma do szefa o podwyżkę.

PODANIE O PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA

Szanowny Panie,

Z racji mojego wieloletniego zaangażowania w pracę w... (wpisz nazwę firmy) zwracam się z uprzejmą prośbą docenienia moich dotychczasowych osiągnięć w formie podwyższonego wynagrodzenia do wysokości ... (wpisz kwotę) brutto.

Swoją prośbę motywuję tym, że od początku pracy w firmie z sukcesem realizuję postawione przede mną zadania, osiągam osobiste cele, a tym samym realizuję cele firmy.

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jestem pracownikiem oddanym, rzetelnym i odpowiedzialnym, a moje doświadczenie w branży jest znaczące.

Podniesiona płaca dawałaby mi większą satysfakcję z pracy, a jednocześnie motywowała do jeszcze bardziej wydajniejszej pracy.

Bardzo proszę o rozpatrzenie mojej propozycji. Będę wdzięczny, jeśli znajdzie Pan czas na osobistą rozmowę w tej kwestii.

Z poważaniem

Jan Nowak

Oczywiście to tylko jeden z wzorów podania o podwyżkę wynagrodzenia. Należy go traktować jako sugestię. We własnym podaniu wypisz swoje argumenty, które wzmocnią twoją prośbę.