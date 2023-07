Woj. opolskie - kąpieliska 29.07.2023 otwarte. Gdzie jechać?

Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska są prawdziwym zbawieniem w gorące, letnie dni. To właśnie tam chętnie spędzamy czas, kiedy nie wyjeżdżamy na urlop, a chcemy się poopalać i schłodzić w przyjemnej wodzie. Dlaczego warto korzystać ze strzeżonych kąpielisk? Ponieważ na gminie ciąży obowiązek zorganizowania miejsc do wypoczynku i dopilnowania, by były one bezpieczne. Możemy więc mieć pewność, że korzystając ze strzeżonych kąpielisk, dołożono wszelkich starań, by nam to bezpieczeństwo zapewnić.

Oprócz tego, że stale kontrolowany jest stan wody i są sprzątane plaże, najczęściej również możemy liczyć na pomoc ratownika. Kąpielisko to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, który przeznaczony jest do kąpieli w celach rekreacyjnych. W stosunku do kąpieliska mogą być wydawane czasowe lub stałe zakazy kąpieli. Warto wiedzieć, że kąpieliskami nie są: pływalnie, baseny pływackie oraz uzdrowiskowe, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu oraz sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i podziemnych.