Wojciech Scisło, trener Małejpanwi Ozimek: Sportowo stać nas na wygranie BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej [WYWIAD]

Jest pan zadowolony ze startu sezonu w wykonaniu Małejpanwi? Ogólnie tak, ale zawsze staram się patrzeć na to, co można zrobić lepiej. I z pewnością trochę rzeczy do poprawy jeszcze cały czas mamy.

Małapanew Ozimek jest gotowa na 3 ligę?

Pod względem sportowym stać nas na to, by wygrać BS Leśnica 4 Ligę Opolską. Oczywiście nie będzie to łatwe, bo takie zespoły jak Stal Brzeg, Ruch Zdzieszowice czy również wspomniany iPrime również mają podobne aspiracje. Chcemy jednak przede wszystkim budować zespół z głową, dlatego nikt w naszym klubie przesadnie nie pompuje balonika. W Małejpanwi nie ma nastawienia w przysłowiowym stylu "awans albo śmierć". Cały czas będziemy próbowali rozwijać zespół pod kątem sportowym, ale mamy też świadomość, że ewentualny awans do 3 ligi musiałby iść również w parze z kwestiami organizacyjno-finansowymi. W tych aspektach mamy aktualnie wiele do poprawy i dobrze zdajemy sobie z tego sprawę.