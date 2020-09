Wojsko sprzedaje sprzęt. Urządzenia na budowę, do ogrodu i do sportu, meble i konsole. Okazje z Agencji Mienia Wojskowego

Wojsko sprzedaje sprzęt. Kiedy i gdzie?

Oddziały Agencji Mienia Wojskowego organizują wielką wyprzedaż sprzętu z demobilu. Odbywa się ona w następujących terminach:

AMW w Olsztynie ul. Kasprowicza 1, 9 września, godz. 11:00

AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2, 11 września, godz. 12:00

AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, 15 września, godz. 13:30

AMW w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104, 16. września, godz. 11:00

W każdym z nich dostępna jest szeroka gama sprzętów, często w okazyjnych cenach.

Wojsko sprzedaje sprzęt. Co można kupić?

Jakie to sprzęty? To m.in. urządzenia do ćwiczeń, takie jak atlasy czy bieżnie. Są też pistolety i akcesoria do paintballa oraz wspinaczki.