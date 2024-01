Wszystkie ręce na pokład, bo przed nami 32. Finał WOŚP w Opolu. Co będzie się działo w mieście?

Sztabowi WOŚP w Opolu nie straszne żadne wyzwania

- Widzimy, że społeczeństwo i instytucje państwowe wracają do wspierania WOŚP z nową energią. W tym roku, zbieramy na ważny cel, a zainteresowanie i wsparcie są ogromne. Mamy teraz wsparcie służb mundurowych, które same do nas przyszły z ofertą pomocy. Będziemy mieć miasteczko mundurowe, grochówkę wojskową – wszystko to, na co czekaliśmy - dodaje Wiosna z entuzjazmem.

Co będzie się działo w niedzielę w Opolu?

O godzinie 12:00 wystartuje Opolski Bieg "Policz się z cukrzycą" – wydarzenie mające na celu promocję zdrowego trybu życia i podniesienie świadomości na temat cukrzycy. Bieg ten rozpocznie się przy amfiteatrze na Pasiece. W międzyczasie, w godzinach od 10:00 do 22:00, zainteresowani będą mogli oddać krew w Krwiobusie , który stać będzie na Rynku. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, w godzinach 13:00-17:00 odbędą się warsztaty prowadzone przez OSP. Plac Jana Pawła II w godzinach 10:00-14:00 zamieni się w plac zabaw dla dzieci i rodziców. Będą pokazy tańca, sesje zdjęciowe czy wata cukrowa. Godzina 17:00 to czas na na pokaz Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora, który odbędzie się przy schodach przy kościele „na górce”.

Dobro wraca, dlatego warto wspierać WOŚP

- Są to historie pełne wdzięczności i chęci odwzajemnienia się. Trzeba też pamiętać o bardziej przyziemnych sprawach, jak np. WOŚP-owy program przesiewowego badania słuchu. Dzięki ogromnej ilości sprzętu zakupionego przez Fundację, a także szkoleniom personelu medycznego, przebadaliśmy w Polsce ponad sześć milionów dzieci. To absolutny rekord świata! Dzięki całorocznemu programowi Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu, który Fundacja WOŚP prowadzi od 2003 roku, badane są prawie wszystkie noworodki w kraju— wyjaśnia Wiosna.

Rzeczniczka opolskiego sztabu, sama zaangażowana w WOŚP od 18 lat, opowiada o swojej motywacji do pracy na rzecz innych.

- Mój pierwszy finał WOŚP miał miejsce, gdy miałam 12 lat. To dawało mi poczucie odpowiedzialności i bycia częścią czegoś ważnego. Mimo iż WOŚP to tylko ułamek procenta budżetu na zdrowie publiczne, jego wpływ na poprawę sytuacji zdrowotnej w Polsce jest nieoceniony - podkreśla Wiosna.

Ten finał WOŚP to nie tylko okazja do zebrania funduszy, ale także do świętowania wspólnoty, empatii i solidarności społecznej. To wydarzenie, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie – czy to poprzez bezpośredni udział, czy przez wsparcie pieniędzmi do puszki.