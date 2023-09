Wtedy życie w Opolu płynęło dużo wolniej. Tak w latach 90. wyglądał zwykły dzień w stolicy regionu

Na zdjęciach zobaczycie, jak powstawał Most Piastowski w Opolu, co stało na rogu ul. 1 Maja i Katowickiej obok hotelu Weneda, a co w miejscu biurowca PZU przy ul. Ozimskiej. A także to, co się z tymi budynkami stało.

W galerii są również fotografie pokazujące, jak budowano opolski ZWM, a dziś osiedle Armii Krajowej, Most Piastowski czy Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Ale najważniejsi na tych zdjęciach są ludzie, zwykli Opolanie. Wielu z tych, którzy pamiętają tamte czasy mówi, że życie płynęło wtedy wolniej. Czy mają rację? Przekonajcie się sami oglądając naszą galerię.