Wybory parlamentarne 2023. Frekwencja, głosowanie i aktualne informacje z Opolszczyzny i Polski. W Opolu doszło do przestępstw wyborczych

Trzy przestępstwa polegały na wynoszeniu z lokali wyborczych lub niszczeniu kart do głosowania. Warto przypomnieć, że zniszczenie lub nawet wyniesienie karty do głosowania z lokalu wyborczego nie jest happeningiem czy manifestacją, tylko przestępstwem!

Jakie przestępstwa popełniono podczas wyborów parlamentarnych 2023 na Opolszczyźnie

Przewodniczący PKW po raz kolejny odniósł się do doniesień z krajy, że wyborcy są pytani przez członków komisji, czy chcą dostać kartę do głosowania w referendum.

Opolanie z samego rana tłumnie ruszyli do głosowania. W niektórych lokalach wyborczych, jak np. na ulicy Cmentarnej w Opolu, trzeba stać w kolejce, zanim otrzyma się karty do głosowania.

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 3 jednomandatowe okręgi do Senatu, a więc do zdobycia 3 mandaty senatora, a w kolejce do nich 9…

Wyborca otrzyma trzy karty: do głosowania na kandydatów do Sejmu, Senatu oraz do głosowania w referendum.

Aby głos był ważny, na kartach do głosowania do Sejmu i Senatu należy postawić znak X przy jednym nazwisku.

Cisza wyborcza i referendalne rozpoczęła się o północy z piątku na sobotę i obowiązuje do zakończenia głosowanie, czyli do godz. 21:00 w niedzielę. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej i referendalnej.

Agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Prowadzenie kampanii referendalnej to prezentowanie swojego stanowiska w sprawach poddanych pod referendum.