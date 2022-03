Wychowankowie ośrodka socjoterapii w Dobrodzieniu zadedykowali piosenkę walczącej Ukrainie

„Boże, od bomb ich zachowaj.

Pod skrzydła swe schowaj.

Pokonaj w nich strach.

Pomóż, tym wszystkim, co płaczą.

O wolność swą walczą.

W opiece miej nas”.

To pierwsza zwrotka utworu napisanego przez chłopców z ośrodku w Dobrodzieniu, poświęconego wydarzeniom na Ukrainie.

Wychowankami ośrodka są uczniowie starszych klas szkoły podstawowej – od czwartej do ósmej. To dzieci po przejściach, przeważnie z domów dziecka.

- Nasi chłopcy przeżywają to, co dzieje się na Ukrainie – mówi Krzysztof Kajda. – Oglądają wiadomości, filmiki w internecie i bardzo dotyka ich cierpienie Ukraińców, zwłaszcza ich rówieśników. Czują się bezradni. Chcieliby coś zrobić, jednak nie mają możliwości, by pójść i walczyć. Aby te trudne emocje odreagować, stworzyli piosenkę o Ukrainie i dla Ukrainy.