Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na wyprawę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w woj. opolskim ma być od -7°C do -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 14 stycznia w woj. opolskim ma być od -1°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 17% do 29%. 🚲 Trasa rowerowa: Do Pieczary Zbójników koło Lądka Zdroju Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,46 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 186 m

Suma podjazdów: 520 m

Suma zjazdów: 503 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Na mapie znalazłem jakiś obiekt o nazwie Jaskinia Wapienna, nazywany często Pieczarą Zbójników. Trafić tam bardzo łatwo. Za Lądkiem Zdr., koło przydrożnej kaplicy, należy skręcić w prawo. Tam oznakowana trasa zaprowadzi nas prosto do tej jaskini, a właściwie wykutej przez człowieka sztolni. Dla miłośników takich obiektów to pewnie gratka.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Cmentarz choleryczny w Trzebieszowicach i Nepomuk bez głowy Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,62 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 351 m

Suma zjazdów: 347 m Januszek_44 poleca tę trasę

Na północ od zabudowań wsi Trzebieszowice , przy polnej drodze wiodącej w stronę Skrzynki spod kapliczki pod wezwaniem św. Eustachego i św. Huberta, znajduje się niewielka polanka, otoczona gęstym szpalerem starych żywotników.

Stoi na niej barokowa rzeźba przedstawiająca świętego Jana Nepomucena. Figura pochodzi z 1803 roku i pozbawiona jest głowy' Sygnatura rzeźbiarza, pokazuje się, że był nim Heinrich Klar.

Jest to dawny cmentarz choleryczny, założony w latach 30. XIX wieku. Być może także wcześniej dokonywano tu pochówków osób zmarłych w wyniku chorób zakaźnych.

Miejsce swego spoczynku znaleźli tu mieszkańcy Trzebieszowic i okolicy, a grzebani byli najpewniej w zbiorowych mogiłach, po których nie zachowały się żadne namacalne ślady.

Tak czas i takie miejsce , tak ku pamięci .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po Rychlebskich Górach Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,69 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 503 m

Suma podjazdów: 1 203 m

Suma zjazdów: 1 194 m Januszek_44 poleca tę trasę Malownicza trasa po drogach i bezdrożach czeskich Gór Rychlebskich.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wszystkie drogi prowadzą do Kłodzka Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 95,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 427 m

Suma podjazdów: 1 073 m

Suma zjazdów: 1 041 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Dzisiejszy wyjazd to raczej konieczność , konieczność regulacji hamulca tylnego w moim KTM-ie.

Rano popadało , pomimo ,że TVN meteo przekonuje ,że mamy piękną pogodę i dwa wyże pilnują tej dobrej pogody. No cóz może im Stronie Śl gdzieś umknęło.

Koło 11 robi się jakby jaśniej , więc czas ruszać.

Droga do Kłodzka to gówna trasa K33, pomimo przeciwnego wiatru 33 km pokonuję w godzinę i 6 minut , to dość dobry wynik.

Sklep rowerowy u „Anka” mieści się w Kłodzku na ulicy Stryjeńskiej 2 A, tuz koło Rynku i obok dużego parkingu. Tu dwa lata temu zakupiłem swojego KTM-a , czyli rower trekingowy do dalszych wycieczek.

Od dwóch lat wykonuje tu także drobne naprawy i jak do tej pory wszystkie bezpłatnie. Póki co poważniejszych awarii nie było.

W sklepie rowerowym nie ma właściciela , więc udaje się na pobliski Rynek. Tu uwagę , oprócz Ratusza i zabytkowych kamieniczek , przyciąga pręgierz. Jeszcze nie dawno go tu nie było. Okazuje się ,że jest to kolejna inicjatywa franciszkanina, ojca Antoniego Dudka. Nowy pręgierz przypomina ten, który stał w Kłodzku do 1793 r. W tamtym okresie służył on do publicznego wymierzania kar grzesznikom i przestępcom - Winowajców przywiązywano do kamiennego słupa i publicznie chłostano bądź hańbiono.

Na szczycie kamiennego słupa siedzi chłop trzymający worek ze zbożem. Pręgierz został wykonany z piaskowca i stanął w maju bieżącego roku.

Niedaleko jest Twierdza Kłodzka , więc rowerem udaję się tamtą stronę . I znowu niespodzianka. Nowe wejście do podziemi. Jeszcze nie czynne , ale to chyba kwestia czasu.

Obok wejścia znajduje się parking strzeżony, gdzie można zaparkować samochód. Mniej wygodni mogą to zrobić na parkingu właśnie koło sklepu rowerowego. Tamten parking póki co jest bezpłatny.

W obecnym stanie kłodzka twierdza jest najcenniejszym w Polsce zespołem fortyfikacji XVII-XVIII wiecznych, będących klasycznym i unikatowym wzorem architektury obronnej tego okresu. Stanowi ona bardzo skomplikowany układ militarny, który niezwykle trudno sobie wyobrazić, a cóż dopiero opisać. W skład całego kompleksu wchodzą: Twierdza Główna, fort posiłkowy Owcza Góra, obwarowania miejskie (dziś już tylko fragmentaryczne) i umocnienia polowe - zespół ten zajmuje powierzchnię ok. 30 ha. Znajduje się tam ekspozycja związana z zamkiem i jego dziejami na przestrzeni wieków, izba pamięci więźniów z okresu II wojny światowej, mauzoleum martyrologii Finów, lapidarium rzeźby, wystawa szkła artystycznego i dawnego sprzętu pożarniczego. Największą atrakcją jest chyba jednak widok, jaki rozpościera się z Góry Zamkowej na miasto i ziemię kłodzką z rysującymi się w oddali masywami Gór Stołowych oraz Śnieżnika.

Po krótkiej wizycie na twierdzy , udaję się jeszcze na zabytkowy gotycki most na rzece Młynówce , zwany często mostem Vita Stworza. Robie kilka zdjęć i wracam do sklepu rowerowego.

Naprawa hamulca zajmuje dosłownie sekundę , ale jak tu obojętnie przejść obok tylu rowerów. Jakoś mi się to udaje , ale sympatyczny właściciel pokazuje mi rower o napędzie elektrycznym. Robie „focha” , jak to , nie dla mnie taki wynalazek.

Otrzymuję propozycje małej przejażdżki , musze powiedzieć że chwilę się opierałem. W końcu się decyduje. Rower jest ciężki wazy około 20 km. Wsiadam i pierwsze zdziwienie, po naciśnięciu na pedał , rower miękko i dość szybko rusza. Chwilę trwa „adaptacja” , szukam jakiejś górki . Rower ma wmontowany automatyczny czujnik „przewyższenia” . Pod górę jedzie się gładko, beż zbędnego wysiłku. Po równym trzeba spokojnie pedałować . Tak , to chyba przyszłość rowerów „wyprawowych”.

Pewnie nie kupie sobie takiego i to nie ze względu na cenę / około 10 000 złotych/ , po prostu cieszy mnie wysiłek , który wkładam w pokonanie trasy. Ale zmieniłem zdanie na temat tego „wynalazku” . Rower jest cichutki, nie ma nic wspólnego z tymi , które były w przeszłości i przypominały motorowery . Za przejściem granicznym Bily Potok przystaję w miejscu gdzie kiedyś był sklep spożywczy „Stodołą”. Jeszcze kilka lat temu do sklepu trudno było się dostać . Można tu było dokonać zakupu alkoholu , artykułów spożywczych. Przed każdymi świętami sklep był szturmowany przez rodaków i nikt nie opuszczał go z pustym wózkiem. W ostatnich latach zmniejszyło się zainteresowanie. Sklep podupadał , a dziś zostały tylko zgliszcza. Kto pamięta tamtą „Stodołe” ten zrozumie.

Po drodze jeszcze tradycyjne zdjęcie Zamku w Jaworniku i jak zwykle już w tym roku udało mi się dojechać do domu tuz przed deszczem i burzą .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Marianny Orańskiej – Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim. Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 458 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 991 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Dziś wyruszam na krotką rowerową wycieczką . Jeszcze czuje trudy wczorajszego maratonu w Trzebnicy , ale dzień jest piękny i trzeba się trochę rozruszać.

Ze Stronia Śląska jadę w kierunku Lądka Zdroju a dalej w kierunku Złotego Stoku. Dziś z tego bogactwa nie zostało wiele, ale dość dobrze zachowane mury pozwalają domyślać się o dawnej świetności tego miejsca.

W drodze powrotnej odwiedzam jeszcze pocysterski kościół parafialny w tej miejscowości. Do domu wracam przez wieś Mąkolno. Wiatr wieje w oczy , ale warto było odwiedzić to magiczne miejsce.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Skalna Brama i Trojak Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 349 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 548 m Januszek_44 poleca tę trasę Tym razem krotka wycieczka w okolice Lądka Zdroju. Po około 3 km, koło stacji CPN trzeba wjechać na szlak rowerowy R2 i kierować się w górę w stronę Zamkowego Rozdroża. Po drodze zauważymy wiele szlaków rowerowych, które mogą stanowić pomysł na następne wycieczki. Po osiągnięciu Zamkowego Rozdroża (stąd też szlaki biegną w stronę Czech) niebieskim szlakiem tak naprawdę trzeba przepchać rower do Skalnej Bramy, czyli granitowej turni na Trojaku. Potem już kawałeczek i jesteśmy na punkcie widokowym. Wycięto tu trochę drzew, dzięki temu samo miejsce stało się bardziej eksponowane. Trojak to jedno z często odwiedzanych miejsc przez lądeckich kuracjuszy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nyskie księstwo jezior i gór . Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,37 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 268 m

Suma zjazdów: 266 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wigańcice , Mikołajowa Kolnica,Wierzbnik , Wojsław, Jasienica, Jasłowek Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 643 m

Suma zjazdów: 631 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Parkuję w Ziębicach , poza ścisłym centrum nie ma tu raczej problemów z zaparkowaniem auta . Ruszam w stronę Wigańćic , tam przy kościele bez problemu odnajduję pierwszy krzyż . Potem kolejna miejscowość Mikołajowa . Dzięki wskazaniom mieszkańca bez problemu , na skraju lasu , totalnie zarośnięty odnajduję kolejny krzyż . Kolejne krzyże stoją w pobliżu kościołów więc raczej łatwo je odszukać , przy jednym z kościołów dostępu broni stadko gęsi .

W powrotnej drodze za Henrykowem mam do odszukania krzyż pokutny w Jasienicy . Ten stoi gdzieś w lesie . Miałem trochę szczęścia bo pracownik leśny instruuje mnie dokładnie gdzie mam jechać i poszukiwania są krótkie .

Teraz jeszcze Jasłówek . Mijam tą maleńką miejscowość i szutrową , polną drogą dojeżdżam do Lipy .Tutaj pomagają rozmowy z mieszkańcami . Wracam do Jasłówka i w szuwarach przy samej drodze krzyż odnajduję .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn - Góra Św. Anny - Moszna Początek trasy: Leśnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,83 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 308 m

Suma podjazdów: 2 199 m

Suma zjazdów: 2 199 m Reemii poleca tę trasę rowerzystom

Z Kędzierzyna skierowałem się asfaltem w stronę Łąk Kozielskich, za wsią kiedy asfalt skręca w lewo zjechałem na polną drogę, którą dojechałem do drogi na Leśnicę. W Leśnicy są już kierunkowskazy na Górę Św. Anny i zaczyna się podjazd. Przy drodze drzewa owocowe dają troszeczkę cienia. Po niecałych 2 km zaczyna się Kalwaria z pięknymi kapliczkami i kościółkami ukrytymi wśród drzew - tam zjechałem z asfaltu, minąłem Muzeum Czynu Powstańczego. Jak zobaczyłem przed sobą schody to pojawiły się wątpliwości czy zjazd z asfaltu to dobra decyzja ;) Za schodami na szczęście było już mniejsze nachylenie.

Po oglądnięciu Klasztoru zjechałem na ryneczek gdzie w informacji turystycznej dostałem świetną mapę okolic ze wszystkimi trasami i szlakami rowerowymi.

Tak wyposażony udałem się w dalszą drogę. Z ryneczku szybki zjazd kostką pod pomnik, potem ścieżka w lesie (miejscami dosyć stroma) do kamiennej drogi prowadzącej w stronę amfiteatru. Do samego amfiteatru nie dojeżdżałem tylko zielonym szlakiem i potem żółtym rowerowym pojechałem w stronę Żyrowa gdzie jest piękny pałac, folwark i kościółek. Przed Żyrowem miejscami droga jest mocna zarośnięta i jedzie się w 30 cm trawie.

Z Żyrowa dalej żółtym rowerowym w stronę Gogolina. Trasa biegnie częściowo polnymi drogami, szutrowymi i bocznymi asfaltowymi.

Za Gogolinem są Krapkowice, gdzie niestety moja mapka ze szlakami się kończy i jestem skazany na asfaltową drogę 409 na Prudnik. Początkowo jest ścieżka rowerowa, potem trzeba szosą. Droga jest dosyć monotonna, a słoneczko coraz bardziej praży :( Krótki postój na sfotografowanie wiatraków i bocianów i dojeżdżam do Mosznej. Zamek jest niesamowity, jak z bajki. Do tego otoczony parkiem z pięknymi starymi drzewami - zwłaszcza dębami. Siadam w cieniu jednego z takich dębów i czekam na transport do domu :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Jasienica G , Białą Nyska , Kępnica , Wierzbięcice , Domaszkowice Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,81 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 606 m

Suma zjazdów: 605 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pojednania . Tym razem auto pozostawiłem w czeskiej miejscowości Vidnava . Urocze miasteczko , ze sporym rynkiem , gdzie można spokojnie pozostawić auto . Pierwszy krzyż pokutny odnajduje w kościele w Jasienicy Górnej , leży sobie spokojnie po lewej stronie przy wejściu do kościoła . Kościół był otwarty więc dziś się udało . Teraz już jadę do Białej Nyski , tu krzyż znalazłem koło kościelnego muru . W Kępnicy odnajduje kolejny krzyż wmurowany w mur kościelny , tuż przy schodach wejściowych do kościoła . W Wierzbięciach dwa kolejne krzyże , jeden w zasadzie na wprost sklepu spożywczego, drugi nieco dalej , przy drodze , uszkodzony podczas wypadku drogowego , uszkodzony . Ma zostać przeniesiony do muzeum w Nysie . I ostatni największy krzyż przy kościele w Domaszkowicach . Po drodze był jeszcze krzyż w Niwnicy ...ale jakoś go pominąłem , może następnym razem

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.