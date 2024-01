Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozmyślasz nad ciekawą trasą rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 13 stycznia w woj. opolskim ma być od -4°C do -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 14 stycznia w woj. opolskim ma być od -1°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 64%. 🚲 Trasa rowerowa: KUŹNIA – NĘDZA – SIEDLISKA – KUŹNIA Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,56 km

Czas trwania wyprawy: 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 46 m

Suma zjazdów: 48 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg (1) skręcamy w prawo w ulicę POLACZKOWĄ. Można także się zatrzymać i zobaczyć na mapce, gdzie się aktualnie znajdujemy i śmigamy w dalszą trasę. Droga przyjemna, ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej poruszamy się prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz (2). Jedziemy prosto i asfaltem pomiędzy domkami docieramy do granicy lasu. Wjeżdżamy w las. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych (3). Przejeżdżamy je i na kolejnym rozwidleniu dróg skręcamy w prawo (4). Po lewej stronie mamy wały ziemi i piaskownie. Wyjeżdżamy pod główną bramą piaskowni. Jedziemy cały czas prosto aż do mostu, gdzie skręcamy w prawo do centrum Siedlisk. Koło Straży Pożarnej mamy możliwość wyboru drogi powrotnej do Kuźni. Albo w prawo lasem, albo w lewo asfaltem:

– Lasem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i posuwamy się cały czas prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły miejsca startu wycieczki. – Asfaltem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Po drodze mijamy lokal, w którym można odpocząć, coś się napić i zjeść. Koło cmentarza skręcamy w prawo. Na końcu działek skręcamy w lewo i jesteśmy koło szkoły.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: ,,Rekreacyjny Wokół Wieruszowa”, szlak zielony Początek trasy: Wołczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,03 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 105 m

Suma zjazdów: 103 m Trasę dla rowerzystów poleca Promocja_wieruszow

Atrakcje na szlaku: Wieruszów- układ przestrzenny miasta (rozległy 4-boczny Rynek z ulicami wybiegającymi z narożników, wokół częściowo zachowano przebieg średniowiecznych ulic, park a w nim pomnik św. Floriana),dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska), Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, cmentarz parafialny (grób Powstańca Styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924, płyta nagrobna żołnierz Wojsk Polskich Mateusza Zielonko, dwie kaplice cmentarne: katolicka

i ewangelicka z końca XIX w), kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z końca XX w.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Sławęcin Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,86 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 455 m

Suma podjazdów: 1 003 m

Suma zjazdów: 974 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Krzyż odnaleziony na terenie jednego z gospodarstw we wsi, gdzie służył jako nakrycie studni. Za zgodą proboszcza z pobliskiej Topoli, 20. VIII 2011 r. został przez wolontariuszy posadowiony obok kościoła w Sławęcinie .

W zasadzie ten krzyż mogłem "zaliczyć" w trakcie poprzedniej trasy , ale dziś przyjemnie było wrócić w te strony , pogoda mim wszystko dopisała , dopiero pod domem złapała mnie ulewa i burza .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Kąty Bystrzyckie Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 538 m

Suma zjazdów: 527 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Człowiek sobie siedzi w domu zadowolony ,że już wszystkie krzyże pokutne na terenie powiatu kłodzkiego obskoczył :) a tu nagle pojawiają się dwa nowe i to całkiem blisko bo w Katach Bystrzyckich. No może nie takie nowe bo raczej średniowieczne , ale jednak . Nic prostszego , rower i w drogę . Pogoda taka sobie , wieje , czasem pokropi , ale widoki na jesienne góry , a i same krzyże godne uwagi.

Dziś typowo po asfalcie , w lasach kałuże wody i błoto , może lepiej niech trochę podmarznie .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Pasterskie Skały - Marcinków- Skowronia Góra Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 509 m

Suma podjazdów: 983 m

Suma zjazdów: 976 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Można by rzec , lubię wracać tam gdzie byłem już ....a tu taka mała powtórka w pigułce . Na początek przełęcz Puchaczówka , piękne widoki , kultowa można rzec kapliczka na przełęczy . Potem Pasterskie Skały w Idzikowie , takie niby nic a robi w tym miejscu duże wrażenie . A i stamtąd widoki przednie na Czarną Górę , Igliczną i Suchonia . Z Kamiennej podjazd pod wieś , która znika z mapy , pod Marcinków . Ruiny domostw a na końcu kościół , a właściwie ruina kościoła kościoła św Marcina . Na puszczonym cmentarzu dwa zadbane groby i wnętrze tego kościoła ....to trzeba zobaczyć . I w końcu szczyt -Skowronia Góra , magia w najlepszym wydaniu

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: HUBERTUS Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 129 m

Suma zjazdów: 131 m Trasę dla rowerzystów poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo (1). Prowadzi nas szlak koloru CZERWONEGO. Droga wiedzie do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km widzimy przed sobą płot z desek, na których został odciśnięty ząb czasu (2). Jedziemy prosto przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy prosto (3). Przy dużym pniu skręcamy w lewo pomiędzy dwa ogrodzone płotem obszary lasu (4). Droga prowadzi w dół. Można się nieźle rozpędzić. Dojeżdżamy do Hubertusa (5, 6). W dalszą drogę możemy wybrać się „w nieznane”(można samemu wyszukać trasę, przecież wszystkie drogi gdzieś prowadzą) albo wracając pod górę do skrzyżowania z główną drogą. Wybieramy wariant drugi. Wyjeżdżamy na górę i skręcamy w lewo. Jedziemy prosto aż do drogi ZWONOWSKIEJ, skręcamy w lewo i jedziemy teraz cały czas prosto. Droga przyjemna, prosta i lekko w dół. Z lasu wyjeżdżamy w Rudach. Nadal jedziemy prosto, w oddali po lewej stronie mamy boisko. Dojeżdżamy do skrzyżowania z główną drogą na Rybnik. Od tego momentu trzeba uważać na samochody. Kierujemy się w stronę Kuźni Raciborskiej. Na rozwidleniu dróg koło kościoła można jechać drogą wśród samochodów do Kuźni (szczerze odradzam ze względu na stan nawierzchni i ilość samochodów) lub pojechać przez pożarzysko z 1992 roku i zobaczyć, jak pięknie odrodził się las po tak wielkiej katastrofie. Jedziemy koło kościoła i parku, który warto zwiedzić. W ciepłe dni tłumy ludzi odwiedzają to miejsce. My kierujemy się na „BRANTOLKĘ”. Po drodze można odwiedzić lokal, w którym są jedne z największych hamburgerów w okolicy i niezliczona rzesza rowerzystów. Przejeżdżamy tory kolejowe i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo, tak jak wskazuje znak na Kuźnię (7). Jedziemy ciągle główną drogą. Mijamy kolejny raz tory kolejowe i dalej prosto. Wjeżdżamy na teren pożarzyska. Po około 7 km dojeżdżamy do drogi BARACHOWSKIEJ. Skręcamy w lewo. Drogą asfaltową jedziemy aż do stadionu w Kuźni. Tutaj skręcamy kolejny raz w lewo. Kierujemy się na Racibórz. Mijamy kościół. Jedziemy aż do granicy lasu. Skręcamy w drogę pomiędzy lasem i działkami. Jesteśmy w miejscu startu naszej wyprawy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Góra i Żmijowiec Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 33,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 729 m

Suma podjazdów: 946 m

Suma zjazdów: 944 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Po kilku dniach deszczu, wreszcie znowu słońce . Wyjazd ze Stronia Śl w kierunku Siennej a następnie przekaźnika na zboczu Czarnej Góry. W międzyczasie z pięknej jesieni zrobiło się ciemno. Podjazd pod przekaźnik to dość duże wyzwanie, momentami pionowa ściana, najpierw biegnie tu żółty szlak rowerowy a potem oznaczony nr 9. Pod przekaźnikiem mgła . Zamiast zjechać żółtym do żmijowca wybieram nr 9, który trawersuje szczyt Czarnej Góry i kończy się przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego. Teraz wypadałoby zjechać nartostradą na żmijowiec , ale trasa rozkopana bo trwają prace przy przebudowie wyciągu . Muszę więc wnieść rower na Czarną Górą , a tam wita mnie niewielki przymrozek i mgła. Jazda Żmijowcem to już bajka, szkoda tylko, że we mgle i błocie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Ołdrzychowice - Sędzisz -studnia Oppersdorff- kaplica na Górze Krzyżowej Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 58,21 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 560 m

Suma podjazdów: 1 049 m

Suma zjazdów: 1 036 m Januszek_44 poleca tę trasę

Kilka lat temu podjąłem próbę przejechania tej trasy . Gdzieś w okolicach Góry Sędzisz , która jest fantastycznym miejscem widokowym , zgubiłem czarny szlak . Tym razem oznaczenia są bardzo wyraźne i udało się przejechać fragment tej trasy . Po drodze , lekko poza szlakiem studnia Oppersdodff oraz kaplica na Górze Krzyżowej . Trasa w ciszy i spokoju , żadnych turystów na trasie

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Biskupia Kopa Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 140,59 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 681 m

Suma podjazdów: 1 818 m

Suma zjazdów: 1 819 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Cel był w zasadzie jasno określony , Sowia Góra albo Biskupia Kopia , tu i tu jest wieża widokowa , tu i tu trzeba się troszkę pomęczyć aby wjechać rowerem na szczyt.

W końcu wybór padł na Biskupią Kopę , byłem tam ostatnio dwa lata temu , trasa jest malownicza a szczyt godny ponownego zdobycia.

Trasa wiedzie przez Przełęcz Starogierałtowską , na której dziś oprócz stojących jeszcze rzeźb spotkałem dwoje młodych czechów , którzy noc spędzili na granicy w maleńkim namiocie.

Dalej droga wiedzie w kierunku miejscowości Żulova i Cerna Voda , gdzie już od rana „kłębią „ się tłumy rowerzystów a i pewnie mieści się tu jeden z najwcześniej otwieranych w niedzielę sklepów rowerowych.

Droga do Mikulovic biegnie asfaltem. W tej miejscowości na głównym skrzyżowaniu ze światłami wybieram kierunek „na wprost” . W lewo droga wiedzie do Głuchołaz , a na wprost do Zlatych Hor.

Po około 7 kilometrach docieram do skrzyżowania . W prawo droga do Jesenika przez Rejviz . Miejscowość jest punktem wypadowym do wycieczek pieszych, rowerowych oraz dla narciarzy biegowych dla całego obszaru Jesionków, w tym masywów Keprnika i Seraka.

W obrębie miejscowości położone jest Wielkie Jeziorko Mchowe, usytuowane pośrodku bagien. Aby nie niszczyć rzadkiej, endemicznej roślinności, doprowadzono do niego drogę zbudowaną z desek osadzonych na palach.

W lewo droga prowadzi do Zlanych Hor a obok znajduje się darmowy parking dla aut osobowych z którego można dojść lub dojechać rowerem do młynów rudy złota.

Jest to średniowieczny skansen górniczy z funkcyjnymi eksponatami, które przypominają okres największego rozkwitu miasta Zlaté Hory połączonego z wydobyciem złota. Górska dolina z kołami wodnymi zbudowanymi prostopadle do zbocza góry tworzy czarujący zakątek stwarzający wrażenie, iż tu zatrzymał się czas.

Zatrzymuję się na chwilę , robie parę fotek.. Niedaleko znajduje się mała restauracja , gdzie sądząc z ilości odwiedzających je osób można nieźle zjeść.

Dalej udaję się do miejscowości Zlate Hory. Podziwiam odnawiane kamieniczki i piękniejący rynek. W oddali widać wieżę Kopy Biskupiej , gdzie musze się jeszcze dziś dostać. Szukam jakiejś trasy rowerowej , ale na próżno. Jadę więc znaną mi drogą asfaltową prowadzącą za miasto. Cały czas po lewej stronie mam wieżę. W końcu droga dochodzi do parkingu , na którym znajduje się wiele samochodów , wiele osób w tym miejscu rozpoczyna swoja wędrówkę na szczyt. Jest to chyba najkrótsze dojście na górę. Około 3 km do wieży.

Droga jest męcząca dla pieszych . Rowerem trudno wjechać na sam szczyt.

Na szczycie mieści się wieża widokowa zbudowana z kamienia w 1898 r. z okazji 50 - lecia panowania cesarza Fraciszka Józefa I. Jest wysoka 18 m i najstarsza w Jesionikach. Stoi w miejscu drewnianej wieży widokowej z roku 1890, w której była umieszczona w roku 1896 pierwsza filia urzędu pocztowego na terenie Moraw. Od roku 1996 po rekonstrukcji jest udostępniona dla zwiedzających.

Na szczycie wielu turystów , trochę rowerzystów.

Po chwili wytchnienia w drogę powrotną ruszam w kierunku schroniska. Tutaj droga dla rowerow też nie najlepsza, miejscami trzeba niestety rower prowadzić . Sytuacja poprawia się w okolicy schroniska , gdzie trafiam też na ścieżkę rowerową.

Drogą kamienisto szutrową dojeżdżam do Pokrzywnej , stąd już drogą asfaltową w kierunku Głuchołaz , Nysy……i do domu.

Oczywiście nie polecam każdemu przejechanie całej trasy na rowerze , ale rejon godny jest odwiedzenia, góra pozostanie dla mnie wyzwaniem tym bardziej ,że nie udało mi się tam wjechać bez pchania roweru.

A więc do następnego razu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: SUDETYSPORT Na Skowronią Górę Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,96 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 363 m

Suma podjazdów: 581 m

Suma zjazdów: 587 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Myszor1980 Trasa częściowo asfaltowa, częściowo duktami leśnymi. Malownicze widoki z Przełęczy Puchaczówka, ciekawe Pasterskie Skały oraz kulminacyjny punkt wycieczki Skowronia Góra, gdzie rozpościera się wspaniały widok we wszystkich kierunkach.

Nawiguj

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.