Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 14 - 15 października? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy pomysły na trasy rowerowe. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Dawne Nieboczowy z przygodami 2016/9/18 18:20 Początek trasy: Zdzieszowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 586 m

Suma zjazdów: 576 m Trasę dla rowerzystów poleca Ireneusz Co dziś zostało z Nieboczów?

Do końca 2016 roku wieś Nieboczowy na południu woj. śląskiego zniknie z mapy. W jej miejscu powstanie zbiornik retencyjny, który ma uchronić przed powodzią Opole, Wrocław oraz Racibórz. Mieszkańcy są - albo wkrótce będą - w trakcie przeprowadzki do nowej wsi. Ma ona być nowoczesną kopią tej starej, której losy przesądzono po wielkiej powodzi z 1997 roku. W starych wciąż toczy się życie, lecz część domów wygląda, jakby jeszcze wczoraj urzędowali tu gospodarze, ale uciekli w pośpiechu, a majątek porzucili. Na pewno działa Cafe Club Baccara. Niestety po deszczu obecna rasa jest w wielu miejscach trudna do przebycia, jak na zdjęciach :)

Ci, którzy w Nieboczowach zostali, żyją jakby w zawieszeniu. Wiedzą, że wyprowadzka jest nieunikniona, ale nie wszystkim się ona uśmiecha.

Po przeprowadzce mieszkańców, wieś Nieboczowy zostanie zrównana z ziemią, ale nie zalana wodą. Pozostanie zbiornikiem awaryjnym dla mogącej wylać Odry. Spieszą się więc wszyscy ci, którzy w okolicy zwęszyli biznes. Wieś bowiem leży na podłożu żwirowym, jest pod nią około 100 mln metrów sześciennych cennego żwiru, który zaczęto intensywnie wydobywać. Fakt, że biznes się kręci, jest widoczny na drodze prowadzącej do miejscowości, którą opanowały wywrotki pędzące – bez zważania na ograniczenia prędkości – do jednej z kilkunastu powstałych wokół wsi żwirowni. Żwirownie pracują na pełnych obrotach, pozostawiając po sobie księżycowy, podziurawiony licznymi kraterami, krajobraz. Dawniej mieszkańcy łapaliby się za głowy, dziś nikt się nie przejmuje. To nawet lepiej, że tak "fedrują" - słyszymy - bo przy okazji pogłębiają przyszły zbiornik retencyjny i co ważne dla wsi: płacą podatki i tworzą miejsca pracy.

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Pasterskie Skały - Marcinków- Skowronia Góra Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 509 m

Suma podjazdów: 983 m

Suma zjazdów: 976 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Można by rzec , lubię wracać tam gdzie byłem już ....a tu taka mała powtórka w pigułce . Na początek przełęcz Puchaczówka , piękne widoki , kultowa można rzec kapliczka na przełęczy . Potem Pasterskie Skały w Idzikowie , takie niby nic a robi w tym miejscu duże wrażenie . A i stamtąd widoki przednie na Czarną Górę , Igliczną i Suchonia . Z Kamiennej podjazd pod wieś , która znika z mapy , pod Marcinków . Ruiny domostw a na końcu kościół , a właściwie ruina kościoła kościoła św Marcina . Na puszczonym cmentarzu dwa zadbane groby i wnętrze tego kościoła ....to trzeba zobaczyć . I w końcu szczyt -Skowronia Góra , magia w najlepszym wydaniu

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Objazdówka: Łabędy-Przezchlebie-Karchowice-Boniowice-Szałsza-Żerniki-Łabędy Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,25 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 731 m

Suma zjazdów: 755 m Antares poleca tę trasę rowerzystom

Majowa objazdówka bocznymi drogami. Pięknie kwitły kasztanowce.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dwór w Idzikowie w remoncie . Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 535 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 845 m Januszek_44 poleca tę trasę Piękna słoneczna pogoda . Czas przyzwyczaić się do rowerowego siodełka . Wyruszam w kierunku Lądka Zdroju a potem Nowego Waliszowa . Dawno nie byłem w tym terenie . Z Nowego Waliszowa wybieram mało uczęszczaną trasę w kierunku Idzikowa . Cały czas towarzyszy mi piękny widok na Masyw Śnieżnika . Za Kamienna odbijam w kierunku Idzikowa , gdzie stoi stary zrujnowany dwór . Ku mojemu zaskoczeniu trwają tu intensywne prace remontowo - zabezpieczające . Kiedyś był tu tu zakład rolny ...a w przyszłości , czas pokaże

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA STRONIE ŚLĄSKIE 24,8 KM w wersji zimowej Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 464 m

Suma podjazdów: 736 m

Suma zjazdów: 728 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Łagodna zima trwa . Dziś na ulicach śniegu jakby mniej , ale miejscami dalej ślisko . Ruszam w kierunku Kletna , staram się trzymać bocznych dróg . Poruszam się ścieżkami rowerowymi , przez chwilę nawet pętlą Rudka . Zaśnieżoną drogą z Kletna docieram do bramki Pętla Stronie Śląskie . Trasa lekko przyprószona , ale jedzie się dobrze . Temperatura około minus 4 , ale nie ma wiatru . Niektóre stoki Czarnej Góry mocno naśnieżone, ale śnieg twardy , da się rower przeprowadzić. Dojeżdżam do Stronia lekko zmrożony .

🚲 Trasa rowerowa: Stobrawski Park Krajobrazowy Początek trasy: Tułowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 524 m

Suma zjazdów: 2 524 m Rowerzystom trasę poleca Piast Piękna trasa po Stobrawskim Parku Krajobrazowym. 80% trasy to drogi leśne. Bajkowe krajobrazy i ciekawe miejsca do zwiedzenia. Polecam.

🚲 Trasa rowerowa: ZAMEK TWORKÓW Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 144 m

Suma zjazdów: 145 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główną drogą skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę, most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Asfaltem jedziemy cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w prawo. Droga prowadzi nas do Raciborza. Wjeżdżamy na most, na końcu skręcamy w prawo i wałem jedziemy przed siebie. Skręcamy w prawo na kładkę nad Odrą. Później skręcamy w lewo i znowu w lewo. Jedziemy wzdłuż drogi. Przed rondem skręcamy w prawo. Jedziemy pod górę w stronę rynku. Kierujemy się w stronę drogi, która znajduje się na godzinie 11. (ul. Nowa, po lewej mijamy kościół). Na skrzyżowaniu koło sądu jedziemy prosto w ulicę Opawską. Mijamy specyficzne rondo, na którym nadal prosto. Kolejne rondo również pokonujemy prosto. Wjeżdżamy w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Za działkami skręcamy w lewo. Trasa się robi troszkę trudniejsza, ale niezrażeni podążamy przed siebie. Przejeżdżamy pod torami kolejowymi i docieramy do drogi, gdzie skręcamy w prawo i dalej jedziemy przed siebie. Jedziemy ul. Studzienną do końca i skręcamy w lewo w Sosnowiecką. Mijamy kolejne tory kolejowe. Zaraz za nimi skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż torów (2). Po lewej podziwiamy, jak powstaje zbiornik Racibórz Dolny (1) (ja spotkałem kilka żurawi siedzących w wodzie). Koło kapliczki skręcamy w prawo, od razu w lewo i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Jedziemy przed siebie. (3) Droga szutrowa zamienia się w asfaltową. Poruszamy się cały czas prosto ul. Odrzańską. Skręcamy w lewo w ul. Pomnikową (prowadzą znaki wyznaczające ścieżkę rowerową). Znowu w lewo w Raciborską i w lewo w Niwkową. Następnie w prawo Łąkową. Droga asfaltowa prowadzi w lewo, my jedziemy prosto po ścieżce wśród drzew, tzw. Aleją Hroza. Wyjeżdżamy koło tablicy informacyjnej i młyna (4, 5, 6, 7). Ścieżka prowadzi brzegiem jeziorka (8) i wyprowadza nas u podnóża celu wycieczki - ruin zamku (9, 10, 11). Pod ruinami skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Przecinamy główną drogę. Kierujemy się w ul. Zamkową. Skręcamy w lewo w ulicę Odrzańską. Znika asfalt, pojawia się szuter, którym jedziemy do skrzyżowania z torami kolejowymi, gdzie skręcamy w prawo. Po lewej są stawy, po prawej tory kolejowe. Mkniemy przed siebie. Dojeżdżamy do głównej drogi 936, skręcamy w lewo. Wjeżdżamy na most. Zjeżdżamy, droga prowadzi po łuku w lewo i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Główną, która teraz będzie wyznaczać naszą trasę (żółty szlak). Mijamy miejscowość Buków. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie powstają wały zbiornika Racibórz, a po prawej mamy stawy (12, 13, 14, 15, 16). Żółtym szlakiem docieramy do Lubomi, gdzie skręcamy w lewo w stronę Raciborza. Droga doprowadzi nas do Centrum Handlowego. Na rondzie przed mostem przejeżdżamy na drugą stronę. Jedziemy przez most i za mostem w prawo. Ścieżka prowadzi wałem i pod torami kolejowymi. Na kolejnym moście skręcamy w prawo. Na skrzyżowaniu skręcamy w stronę Ciechowic. Przed Zawadą Książęcą odbijamy w prawo w asfaltową drogę wśród pól – „obwodnicę" tej miejscowości. Dojeżdżamy do głównej, skręcamy w prawo. Później skręcamy na Kuźnię Raciborską. Mijamy Turze. W Siedliskach koło remizy skręcamy w prawo w stronę lasu. Mijamy tory kolejowe. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Skręcamy w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu jedziemy prosto i jesteśmy w miejscu startu wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Na wieżę widokową Haj nad Sumperkiem Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 104,33 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 499 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 474 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Miała być niewinna wycieczka na widokową wieże Haj w okolicy Sumperka. Dzień zapowiadał się całkiem ładnie, nic tylko jechać. Dopiero koniec marca, więc szarży raczej nie planowałem. W Hanuszovicach skręcam w stronę Rudy Nad Moravu i dalej nawigacja prowadzi mnie w stronę miejscowości Sumperk. Od głównej drogi na samą wieżę prowadzi dość dobra szutrowa droga. Można także skorzystać z dobrze oznaczonego skrótu. Wieża czynna jest tylko okresowo, najczęściej w weekendy. Z samego szczytu ze względu na wysokie drzewa widoku na okolice raczej nie ma. Piękne widoki towarzyszą w trakcie dojazdu i zjazdu ze szczytu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jaskinia Kontaktowa w Kletnie Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,71 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 365 m

Suma podjazdów: 653 m

Suma zjazdów: 652 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Dziś kolejne miejsce z cyklu ...no chyba miejsca niebanalne . Bo w Kletnie o Jaskini Niedźwiedziej , Kopalni Uranu czy chociażby Starym Wapienniku słyszeli chyba wszyscy , ale o Jaskini Kontaktowej pewnie nieliczni a jeszcze mnie osób tam było . A miejsce godne jest uwagi . W niedalekiej odległości o popularnego już singla o nazwie Rudka . Nie namawiam oczywiście wszystkich do odwiedzenia tego miejsca , ale pasjonatów geoturystyki , już tak

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Brzegiem Suminiki – koniec Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,11 km

Czas trwania wyprawy: 57 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 62 m Trasę dla rowerzystów poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg, skręcamy w prawo. (1) Droga przyjemna ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz. (2) Jedziemy w lewo, przez tory kolejowe prosto w stronę kościoła. Tutaj kierujemy się w stronę Ciechowic. Skręcamy w prawo w ulicę Konarskiego. Na kolejnym skrzyżowaniu znowu w prawo i prosto przez tory. Zaczyna się droga polna. Po lewej mamy Suminkę. Przed kolejnymi torami droga prowadzi w prawo (odważniejsi mogą próbować jechać prosto). Znowu przejazd kolejowy i podążamy przed siebie. Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. (3) Teraz jedziemy prosto do wałów. (4) Z mostów przerzuconych przez Suminkę widać okolicę. (4a, 5, 6, 7) Przemieszczamy się koło wałów drogą polną. Dojeżdżamy do połączenia Suminki z „Rudką” (8). Wyjeżdżamy na moście łączącym Siedliska z Turzem. Skręcamy w prawo, jedziemy prosto do remizy, gdzie skręcamy w prawo w stronę lasu. Asfalt zamienia się w drogę szutrowo-piaskową. Znowu mijamy tory kolejowe. Głównym szlakiem podążamy do asfaltu. Na krzyżówce obieramy pierwszą drogę w prawo. Jedziemy prosto, wzdłuż działek do miejsca startu naszej wyprawy.

Trasa trudna ze względu na to, że dużą część trzeba pokonać polami.

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

