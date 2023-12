Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia? Sprawdź proponowane szlaki

Rozmyślasz nad trasę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy pomysły na trasy rowerowe. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe w woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w woj. opolskim ma być od 2°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 50%. W niedzielę 17 grudnia w woj. opolskim ma być od 2°C do 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 12% do 31%. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne - pojednania Kąty Bystrzyckie Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,9 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 538 m

Suma zjazdów: 527 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Człowiek sobie siedzi w domu zadowolony ,że już wszystkie krzyże pokutne na terenie powiatu kłodzkiego obskoczył :) a tu nagle pojawiają się dwa nowe i to całkiem blisko bo w Katach Bystrzyckich. No może nie takie nowe bo raczej średniowieczne , ale jednak . Nic prostszego , rower i w drogę . Pogoda taka sobie , wieje , czasem pokropi , ale widoki na jesienne góry , a i same krzyże godne uwagi.

Dziś typowo po asfalcie , w lasach kałuże wody i błoto , może lepiej niech trochę podmarznie .

🚲 Trasa rowerowa: Jesienna trasa na Tri Kameny Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 92,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 641 m

Suma podjazdów: 1 723 m

Suma zjazdów: 1 719 m Januszek_44 poleca tę trasę

Piękny październikowy dzień . Wyruszam przed 10 , jest już trochę cieplej . Mijam Bielice , kieruje się w stronę granicy . Potem wybieram drogę przez Biały Spław i tak znajduje się w okolicy Travnej Hory , zimową trasą biegową dojeżdżam do Cisarskiej Boudy i teraz jadę w stronę Brannej . Wybieram szlak pieszy , który miejscami jest bardzo stromy . Dojeżdżam do Ostrużnej . Nie tu zamierzałem wylądować , ale okazał się ,że to fajne miejsce . Bocznymi drogami dojeżdżam do Brannej a stąd już prosta droga na Tri Kameny . Piękny widok jak rozciąga się tego miejsca z nawiązką odpłaca poniesione trudy . W drodze powrotnej ze zgrozą stwierdzam ,że tylna opona uległa rozległemu uszkodzeniu . Udało się dojechać :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Sierpniowy Dział Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 417 m

Suma podjazdów: 461 m

Suma zjazdów: 458 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Wycieczka szlakami rowerowymi na przełęcz Dział , dość trudny podjazd od strony Młynowca a potem przyjemny zjazd do Stronia Śląskiego . Przed przełęczą tablica ? , której wcześniej tu nie było

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Nowolesie, Zimnodół , Gębczyce, Chociwel, Jaksin, Brożec, Jegłowa Początek trasy: Nysa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,12 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 530 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Auto pozostawiam na parkingu bezpłatnym przy rondzie Sybiraków . Może niezbyt szczęśliwe miejsce ale punkt całkiem dobry. Ruszam w stronę Białego Kościoła . Te 20 km to najtrudniejszy dziś odcinek trasy . Pierwszy krzyż w Nowolesiu wmurowany w mur kościelny . Od tej pory trasa bardziej MTB , Kolejny krzyż między dwoma dębami w Zimnodole . Wygląda jakby był odlany z cementu . Teraz już poszukuje tzw. "cygańskiego krzyża " . Znajduje go w sercu Gór Strzelińskich na czerwonym szlaku PTTK z Gromnika do Strzelina. Krzyż bardzo dobrze oznaczony . Najtrudniej było tam dojechać przedzierając się przez krzaki . Po drodze odwiedzam wieżę na górze Gromnik . Teraz krzyż w Jeglowej , wmurowany w mur przykościelny , trudno go dostrzec . Krzyż w Chociwelu stoi przy drodze , a obok niego pozostałość kolejnego , zarośniętego trawą . Brożec , tutaj wielki krzyż przed murem kościelnym i kolejne trzy stanowiące fragment chodnika . Teraz już Jaksin w kierunku Borka Strzeleckiego i trzy stojące przy drodze monolityczne krzyże .

🚲 Trasa rowerowa: Pętla wokół Kłapacza DOT156 rowerem.info Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 360 m

Suma podjazdów: 478 m

Suma zjazdów: 477 m Trasę dla rowerzystów poleca Dolnoslaska_OT

Bardzo ładna, i warta zapamiętania, pętla mtb poprowadzona po drogach polnych i leśnych. Na trasie mamy sporo pięknych widoków. Może być wygodnym łącznikiem lub uzupełnieniem do oferty systemu Singletracków Glacensis (pętla Łaszczowa i Kłodzka). Kierunek jazdy zgodny z ruchem wskazówek zegara, daje komfortowe podjazdy. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Sucha Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 494 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 548 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Gdy już trochę dość krzyży pokutnych , czas się wyrwać w góry bialskie . Ostatni już chyba dzień takiej pięknej pogody , nie ma na co czekać .

Trasa Stronie Śląskie , Nowa Morawa , szutrami w stronę przełęczy Suchej . Tam trochę chłodniej i już bardziej jesiennie . Potem zjazd w stronę przełęczy Dział , a po drodze piękny widok na Masyw Śnieżnika z punktu widokowego .

🚲 Trasa rowerowa: 06 Gliwice-Bytom-Katowice Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,53 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 750 m Rowerzystom trasę poleca JacekG155

Wariant północny z Gliwic do Katowic przez Bytom możliwie mało ruchliwymi ulicami i przez tereny zielone. Po drodze mijamy: Park Leśny w Gliwicach

Kąpielisko Leśne w Zabrzu

Drewniany kościółek ewangelicko-augsburski w Zabrzu Mikulczycach

Ruiny pałacu Thiele-Wincklerów w Parku Ludowym w Bytomiu Miechowicach

250-letni platan "Jan III Sobieski" w Parku Ludowym. w Bytomiu Miechowicach

Park Kachla w Bytomiu

Neoromański kościół św. Jacka w Bytomiu

Zespół przyrodniczo krajobrazowy "Żabie Doły" między Bytomiem i Chorzowem

Park Śląski w Chorzowie

🚲 Trasa rowerowa: BRZEGIEM SUMINKI Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,85 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 106 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto (1). Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Za mostem nad Suminką skręcamy w prawo i zaraz w lewo, później znowu w prawo. Po lewej stronie mamy domki. Jedziemy prosto „ścieżką zdrowia”. Wjeżdżamy na nasyp kolejowy kolejki wąskotorowej. Dla dobrego obserwatora nie będzie problemem dostrzeżenie pozostałości po torowisku. Patrząc w prawo, widzimy pozostałości po moście na rzeką. Udajemy się w jego stronę. Patrząc w lewo, widzimy trasę biegnącą wzdłuż Suminki. Można podziwiać, jak rzeka podmywa brzegi. Dojeżdżamy do stawów hodowlanych w Nędzy (2). Przejeżdżamy przez most drogą Sosnową do końca. Skręcamy w lewo w Leśną wzdłuż torów kolejowych do stacji Nędza Wieś. Teraz udajemy się w prawo przez przejazd kolejowy, a następnie za sklepem w prawo w stronę Szkółki Kontenerowej (3). Potem jedziemy prosto do skrzyżowania (tutaj już byliśmy), w lewo i prosto do Kuźni.

🚲 Trasa rowerowa: Opole- Kędzierzyn K. drogami szutrowymi, leśnymi, polnymi. Początek trasy: Ozimek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,38 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 221 m

Suma zjazdów: 1 212 m Trasę dla rowerzystów poleca Mique

Wycieczka, której celem było przejechanie z Opola do Kędzierzyna Koźla w maksymalnym stopniu drogami drogami szutrowymi, leśnymi, polnymi. Przy okazji do zobaczenia kilka odkrywek górniczych.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śl - Czarna Góra przekaźnik TV - Żmijowiec - Kletno Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 669 m

Suma podjazdów: 925 m

Suma zjazdów: 935 m Januszek_44 poleca tę trasę Wiatr wieje od wczoraj i to bardzo . Dziś miało być spokojniej , ale chyba ze wskazaniem ...miało być . Mimo to ruszam , jest ciepło , ale wiatr daje się we znaki . W Siennej kieruje się w stronę singla Stronie Śląskie , ale wykorzystuje go tylko aby dojechać do drogi prowadzącej w stronę przekaźnika TV na zboczu Czarnej Góry . Podjazd tu jak zawsze wymagający i biegnie trasa rowerowa nr 9 . Od przekaźnika , szeroka trasa zmienia się w wąski szlak , pokryty kamieniami i korzeniami . Tak docieram do górnej stacji wyciągu na Czarną Górę . Stąd kilkadziesiąt metrów na szczyt . Wiatr ostro daje się we znaki , więc jesiennym żmijowcem wracam do domu

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

