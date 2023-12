Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia? Sprawdź proponowane szlaki

Zastanawiasz się nad pomysłem na wycieczkę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. opolskim

🚲 Trasa rowerowa: „ODWIEDZINY U BOBRZEJ RODZINY" Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,9 km

Czas trwania wyprawy: 48 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 47 m

Suma zjazdów: 43 m Trasę dla rowerzystów poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto (zdjęcia 1, 2), po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo (zdjęcie 3). Jesteśmy na łące z paśnikiem (zdjęcie 4). Skręcamy w pierwszą w prawo i jedziemy przed siebie. Po chwili skręcamy w lewo. Drogę wyznacza nam czerwony szlak, który prowadzi nas aż do Leśniczówki Krasiejów. Tuż przed leśniczówką mijamy miejsce bytowania bobrów (zdjęcia 5, 6, 7). Teraz naszą drogę wyznacza droga RACZOKOWA. Po prawej mijamy ławeczkę (zdjęcie 8), a później po lewej i prawej ostoję zwierzyny (zdjęcie 9.) Lekkim łukiem w prawo docieramy do znaku "Punkt czerpania wody", tam z drugiej strony można zobaczyć ostoję zwierząt (zdjęcia 10, 11). Wracamy do skrzyżowania i wjeżdżamy na Górę Szlozberg (zdjęcia 12, 13). Na górze wybieramy drugą drogę z lewej i jedziemy w dół. Teraz tą drogą podążamy cały czas przed siebie: w dół, w górę, w dół i w górę, tak na przemian. Trasa ma dużo odnóg, którymi też na pewno gdzieś się wyjedzie. Jednak najlepiej jechać głównym szlakiem. Po drodze będziemy przejeżdżać prosto przez skrzyżowanie, na którym na środku stoi sporych rozmiarów pień (zdjęcie 14). Wjeżdżamy na ostatnią górkę. Trasa prowadzi lekko w dół. Na skrzyżowaniu (zdjęcie 15) skręcamy w prawo i jesteśmy już na drodze, którą jechaliśmy w przeciwnym kierunku.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Borówkową Początek trasy: Paczków

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Borówkową Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 460 m

Suma podjazdów: 687 m

Suma zjazdów: 680 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Krótka wycieczka na popularną w okolicy Górę Borówkową. Można tam wjechać rowerem od strony przełęczy Lądeckiej szlakiem pieszym po stronie polskiej, ale trochę dalej jest trasa rowerowa, po stronie czeskiej. Zjazd po wystających korzeniach drzew może dostarczyć trochę emocji. Najpiękniejsze widoki są w okolicach przełęczy.

🚲 Trasa rowerowa: Na wieżę widokową Haj nad Sumperkiem Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 104,33 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 499 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 474 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Miała być niewinna wycieczka na widokową wieże Haj w okolicy Sumperka. Dzień zapowiadał się całkiem ładnie, nic tylko jechać. Dopiero koniec marca, więc szarży raczej nie planowałem. W Hanuszovicach skręcam w stronę Rudy Nad Moravu i dalej nawigacja prowadzi mnie w stronę miejscowości Sumperk. Od głównej drogi na samą wieżę prowadzi dość dobra szutrowa droga. Można także skorzystać z dobrze oznaczonego skrótu. Wieża czynna jest tylko okresowo, najczęściej w weekendy. Z samego szczytu ze względu na wysokie drzewa widoku na okolice raczej nie ma. Piękne widoki towarzyszą w trakcie dojazdu i zjazdu ze szczytu.

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Kłodzka 17,7 km i Łaszczowa 15,5 km Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,07 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 443 m

Suma podjazdów: 780 m

Suma zjazdów: 777 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Dziś wyruszam z przełęczy kłodzkiej . Tutaj znajduje się dość spory leśny parking na którym pomimo dość wczesnej pory stoi już kilka aut i ciągle nowe przybywają . To dobre miejsce na zdobycie Kłodzkiej Góry. Ja wyruszam na kolejnego singla , tutaj zaczyna się pętla Kłodzka . Trasa fajnie przygotowana , miejscami jakieś kałuże po ostatnich opadach , troszkę pięknych widoków z polami rzepaku w tle , Trasa biegnie sporo pod górę i z radością osiągam przełęcz Łaszczową Tu także parking i już kilka samochodów . Stąd można iść na Kłodzką Górą ale większość wybiera Obryw Skalny w Bardzie . Ja przeskakuje na pętle Łaszczową i także podążam w stronę Barda . Trasa jest bardzo widokowa na zjeździe do Barda bardzo pokręcona . Przebiega przy samym Obrywie Skalnym więc dodatkowo można sobie ten przejazd uatrakcyjnić pobytem w tym niesamowitym miejscu . W Bardzie gubię trasę i wjeżdżam na parking w Bardzie , Tutaj stacja ładowania elektrycznych rowerów. Wracam więc jakiś kilometr, odnajduje tabliczkę i za Bardem wjeżdżam w kolejną bramkę. Kończę pętle łaszczową , na przełęczy ponownie wjeżdżam w powrotną trasę na pętle Kłodzką . Na przełęczy Kłodzkiej na parkingu jest już ciasno , Wracam autem przez Kolonię Gaj . Niezapomniane przeżycie .

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Krywałd Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 896 m

Suma zjazdów: 890 m Rowerzystom trasę poleca Antares

Wycieczka z Łabęd na Krywałd - jak zwykle szlakami turystycznymi. Piękna droga między Wójtową Wsią a Żernicą, za Nieborowicami droga asfaltowa przez lasy, hałda w Szczygłowicach, wreszcie woda na Krywałdzie...acz woda jakoś "prywatna".

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Kletna Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,07 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 332 m

Suma podjazdów: 465 m

Suma zjazdów: 460 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Przyjemna pętla z dość długim podjazdem w kierunku Janowej Góry, a potem długi zjazd do Stronia Śląskiego.

🚲 Trasa rowerowa: Objazdówka: Łabędy-Rokitnica-Miechowice-Dolomity-Repty-Czekanów-Szałsza-Łabędy Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,12 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 133 m Antares poleca tę trasę Podstawą trasy miały być szlaki turystyczne z Gliwic na Zabrze-Rokitnicę i dalej z Bytomia-Miechowic na Dolomity pod Tarnowskimi Górami. W Miechowicach odbiłam na osiedle by zobaczyć ruiny pałacu miechowickiego. A w okolicach Suchej Góry spotkałam rowerzystkę, która zna te tereny jak własną kieszeń i poprowadziła mnie na Dolomity trasą nieco inną niż prowadzi szlak turystyczny, za to miał mieć lżejsze zjazdy i podjazdy niż trasa "oficjalna". Dziewczyna okazała się być podobnym do mnie rowerowym włóczykijem i przemiłą towarzyszką drogi, tak więc w rezultacie jechałyśmy razem kawał trasy do zjazdu z DK78 na Stolarzowice. Chciałam jeszcze kontynuować szlakiem turystycznym, ale to by znacznie wydłużyło drogę powrotną. A żar lał się z nieba jak szalony więc lepiej było ciąć najbliższą drogą :). Tak więc trzeba było się przeprosić z DK78, acz asfalt był tak nagrzany, że aż parowało. Bardzo udana wyprawa, między Zabrzem-Miechowicami świetna dłuuuga ścieżka rowerowa, w miechowickich lasach kolejna ścieżka rowerowa poprowadzona przez lasy, świetnie oznaczona plus tablice z mapkami tras rowerowych. Przekonałam się też, że w podróży można spotkać naprawdę ciekawe osoby, pokrewne duszyczki z zaszczepionym szwendactwem rowerowym :). Trasę oznaczam jako trudną ze względu na kilometraż połączony z konkretnymi podjazdami, zwłaszcza w rejonach Tarnowskich Gór.

🚲 Trasa rowerowa: WOKÓŁ ZALEWU RYBNICKIEGO Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 315 m

Suma zjazdów: 317 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo.(1) Szlak koloru CZERWONEGO prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km szlak skręca w lewo, my jedziemy prosto (2) przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. (3, 4) Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Dalej prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Kierujemy się w prawo. (5) Teraz cały czas prosto przez las (6) aż do Zwonowic. Wyjeżdżając z lasu, po lewej stronie widzimy cel naszej podróży – Elektrownię Rybnik. (7) Teraz czeka nas odcinek asfaltowy. Jedziemy w dół do głównej drogi. Skręcamy w lewo i po znakach kierujemy się na Rybnik. Jeśli dopisze nam pogoda, można podziwiać ciekawe widoki na trasie, ale trzeba też uważać na ruch samochodów. Na skrzyżowaniu z drogą Rudy – Rybnik skręcamy w prawo. Ścieżka prowadzi brzegiem „rybnickiego jeziora”. (8) Wraz z końcem wody droga skręca w lewo, następnie w prawo. Wjeżdżamy na most i jedziemy w lewo. Teraz drogą asfaltową jedziemy w stronę elektrowni. Po lewej stronie mijamy ogromne budynki. Skręcamy na skrzyżowaniu w prawo. Po lewej mamy jeszcze większe kominy. Mijamy ośrodek szkolenia kierowców. Na rondzie skręcamy w prawo pod górę. Dojechaliśmy do skrzyżowania z drogą numer 78. Skręcamy w lewo. Jedziemy w dół. Na światłach skręcamy w lewo w Komisji Edukacji Narodowej. Jedziemy prosto przez Nową i Starą Grabownię. Po lewej stronie znowu widzimy elektrownię, ale z innej perspektywy. Droga prowadzi pomiędzy dwoma jeziorkami. (9, 10) Na krzyżówce skręcamy w lewo. Drogą leśną dojeżdżamy do kolejnego rozwidlenia, gdzie skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. Za torami w prawo. A przed nami takie widoki (11, 12, 13) Jedziemy szlakiem wzdłuż torów. Są trzy możliwości jazdy. Im szybciej skręcimy w lewo tym bliżej tamy wyjedziemy.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn Koźle - Racibórz zachodnim brzegiem Odry Początek trasy: Leśnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 929 m Mique poleca tę trasę

Od mostu nad Odrą pomiędzy miejscowościami Cisek i Bierawa szutrówkami i lokalkami, wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i starorzeczy Odry, do promu Grzegorzowice, i dalej do Raciborza.

🚲 Trasa rowerowa: ŚLĄSKO-OPOLSKA PUSTYNIA Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,05 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 41 m

Suma zjazdów: 42 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Wyruszamy w trasę wzdłuż stadionu, prosto cały czas asfaltem. Na skrzyżowaniu drogi z Od Lotniska skręcamy w lewo i teraz po ubitych kamieniach śmigamy prosto. (1) Na końcu drogi skręcamy w prawo i zaraz w lewo. Jedziemy prosto, po prawej stronie mijamy kawałek ścieżki dydaktycznej. Dojeżdżamy do końca drogi. Skręcamy w prawo. Po lewej stronie szukamy drogi piaskowej prowadzącej pomiędzy drzewami na skraj lasu ukazującego „pustynię”. (2) Wracamy na szlak. Jedziemy drogą w lewo Od Mostka Raciborskiego. Na skrzyżowaniu skręcamy w ulicę Brzozową. Później kierujemy się w drogę Koło Bunkra. Teraz to jest główny szlak, którym się przemieszczamy. Droga się kończy i skręcamy w lewo, prosto przed siebie. Na krzyżówce skręcamy w prawo w Kotlarską (droga prosto prowadzi do Kaplicy Św. Magdaleny). Cały czas prosto po ubitych kamieniach, które pod koniec zastąpione są asfaltem. Skręcamy w prawo w stronę wieży. Mijamy tory kolejowe i jedziemy cały czas prosto asfaltem aż do stadionu.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kędzierzyna-Koźla

