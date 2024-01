Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Rozglądasz się za pomysłem na ciekawą trasą rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 453 m

Suma podjazdów: 518 m

Suma zjazdów: 515 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Pogoda już raczej bardzo jesienna, szczyty gór pobielone, aż chce się zobaczyć to z bliska. Czas ruszyć rowerem. Najpierw dość męczący podjazd do Młynowca, potem chwila oddechu, ale i tak wiatr zimny i prosto w twarz. W lesie trochę cieplej, ale tam już biało i miejscami ślisko. Dodatkowo to pora polowań, panowie ze strzelbami, wypasione samochody terenowe... nie lubię. W części szczytowej temperatura - 3 i biało. W oddali słychać wystrzały... mam nadzieję, że to nie pora polowań na rowerzystów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po zamkach i pałacach w okolicy Mosznej, Prószkowa i Krapkowic Początek trasy: Baborów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,5 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 265 m

Suma zjazdów: 1 263 m Piorok poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka rowerowa po zamkach i pałacach w okolicy Mosznej, Prószkowa i Krapkowic. Łatwa i przyjemna, lecz prowadząca po drogach asfaltowych o dużym natężeniu ruchu lokalnego. Szczególnie niebezpieczna droga nr 414 w kierunku Pruszkowa przez Bory Niemodlińskie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: KUŹNIA – NĘDZA – SIEDLISKA – KUŹNIA Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,56 km

Czas trwania wyprawy: 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 46 m

Suma zjazdów: 48 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg (1) skręcamy w prawo w ulicę POLACZKOWĄ. Można także się zatrzymać i zobaczyć na mapce, gdzie się aktualnie znajdujemy i śmigamy w dalszą trasę. Droga przyjemna, ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej poruszamy się prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz (2). Jedziemy prosto i asfaltem pomiędzy domkami docieramy do granicy lasu. Wjeżdżamy w las. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych (3). Przejeżdżamy je i na kolejnym rozwidleniu dróg skręcamy w prawo (4). Po lewej stronie mamy wały ziemi i piaskownie. Wyjeżdżamy pod główną bramą piaskowni. Jedziemy cały czas prosto aż do mostu, gdzie skręcamy w prawo do centrum Siedlisk. Koło Straży Pożarnej mamy możliwość wyboru drogi powrotnej do Kuźni. Albo w prawo lasem, albo w lewo asfaltem:

– Lasem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i posuwamy się cały czas prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły miejsca startu wycieczki. – Asfaltem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Po drodze mijamy lokal, w którym można odpocząć, coś się napić i zjeść. Koło cmentarza skręcamy w prawo. Na końcu działek skręcamy w lewo i jesteśmy koło szkoły.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Orłowiec , Dwie Przełęcze , Złoty Stok Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,26 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 369 m

Suma podjazdów: 1 024 m

Suma zjazdów: 1 015 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44

Piękny listopadowy dzień , trzeba z tego skorzystać . Wyruszam do Lądka a tam wjeżdżam ponownie na pętle Orłowiec . Tak dojeżdżam do Pętli dwie Przełęcze , która jak jedyna jest dwukierunkowa . Potem Pętla Złoty Stok . W Złotym Stoku jak zwykle trochę się gubię , ale najważniejsze ,że trafiam na bramkę i drogę powrotną . Przejeżdżam przez teren Kopalni w Złotym Stoku , ruch mały , parę samochodów . Chyba wszyscy w podróży służbowej :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Kamienica i Unikow Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 448 m

Suma podjazdów: 871 m

Suma zjazdów: 858 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych .Ponownie opolszczyzna .

Najpierw podążam do Kamienicy , gdzie ostatni umknął mojej uwadze stojący tam przy kościele krzyż . Następnie udaje się w kierunku Paczkowa i z głównej drogi skręcam do Unkowa . Za mostem , przy drodze bez trudu odnajduję kolejny krzyż .

Okolica krzyża jest pięknie wykoszona , widać ,że ktoś dba o to miejsce .

Na całej trasie towarzyszy mi niewielki deszcz ,

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: ZAMEK TWORKÓW Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 144 m

Suma zjazdów: 145 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główną drogą skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę, most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Asfaltem jedziemy cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w prawo. Droga prowadzi nas do Raciborza. Wjeżdżamy na most, na końcu skręcamy w prawo i wałem jedziemy przed siebie. Skręcamy w prawo na kładkę nad Odrą. Później skręcamy w lewo i znowu w lewo. Jedziemy wzdłuż drogi. Przed rondem skręcamy w prawo. Jedziemy pod górę w stronę rynku. Kierujemy się w stronę drogi, która znajduje się na godzinie 11. (ul. Nowa, po lewej mijamy kościół). Na skrzyżowaniu koło sądu jedziemy prosto w ulicę Opawską. Mijamy specyficzne rondo, na którym nadal prosto. Kolejne rondo również pokonujemy prosto. Wjeżdżamy w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Za działkami skręcamy w lewo. Trasa się robi troszkę trudniejsza, ale niezrażeni podążamy przed siebie. Przejeżdżamy pod torami kolejowymi i docieramy do drogi, gdzie skręcamy w prawo i dalej jedziemy przed siebie. Jedziemy ul. Studzienną do końca i skręcamy w lewo w Sosnowiecką. Mijamy kolejne tory kolejowe. Zaraz za nimi skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż torów (2). Po lewej podziwiamy, jak powstaje zbiornik Racibórz Dolny (1) (ja spotkałem kilka żurawi siedzących w wodzie). Koło kapliczki skręcamy w prawo, od razu w lewo i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Jedziemy przed siebie. (3) Droga szutrowa zamienia się w asfaltową. Poruszamy się cały czas prosto ul. Odrzańską. Skręcamy w lewo w ul. Pomnikową (prowadzą znaki wyznaczające ścieżkę rowerową). Znowu w lewo w Raciborską i w lewo w Niwkową. Następnie w prawo Łąkową. Droga asfaltowa prowadzi w lewo, my jedziemy prosto po ścieżce wśród drzew, tzw. Aleją Hroza. Wyjeżdżamy koło tablicy informacyjnej i młyna (4, 5, 6, 7). Ścieżka prowadzi brzegiem jeziorka (8) i wyprowadza nas u podnóża celu wycieczki - ruin zamku (9, 10, 11). Pod ruinami skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Przecinamy główną drogę. Kierujemy się w ul. Zamkową. Skręcamy w lewo w ulicę Odrzańską. Znika asfalt, pojawia się szuter, którym jedziemy do skrzyżowania z torami kolejowymi, gdzie skręcamy w prawo. Po lewej są stawy, po prawej tory kolejowe. Mkniemy przed siebie. Dojeżdżamy do głównej drogi 936, skręcamy w lewo. Wjeżdżamy na most. Zjeżdżamy, droga prowadzi po łuku w lewo i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Główną, która teraz będzie wyznaczać naszą trasę (żółty szlak). Mijamy miejscowość Buków. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie powstają wały zbiornika Racibórz, a po prawej mamy stawy (12, 13, 14, 15, 16). Żółtym szlakiem docieramy do Lubomi, gdzie skręcamy w lewo w stronę Raciborza. Droga doprowadzi nas do Centrum Handlowego. Na rondzie przed mostem przejeżdżamy na drugą stronę. Jedziemy przez most i za mostem w prawo. Ścieżka prowadzi wałem i pod torami kolejowymi. Na kolejnym moście skręcamy w prawo. Na skrzyżowaniu skręcamy w stronę Ciechowic. Przed Zawadą Książęcą odbijamy w prawo w asfaltową drogę wśród pól – „obwodnicę" tej miejscowości. Dojeżdżamy do głównej, skręcamy w prawo. Później skręcamy na Kuźnię Raciborską. Mijamy Turze. W Siedliskach koło remizy skręcamy w prawo w stronę lasu. Mijamy tory kolejowe. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Skręcamy w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu jedziemy prosto i jesteśmy w miejscu startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: BRZEGIEM SUMINKI Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,85 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 106 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto (1). Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Za mostem nad Suminką skręcamy w prawo i zaraz w lewo, później znowu w prawo. Po lewej stronie mamy domki. Jedziemy prosto „ścieżką zdrowia”. Wjeżdżamy na nasyp kolejowy kolejki wąskotorowej. Dla dobrego obserwatora nie będzie problemem dostrzeżenie pozostałości po torowisku. Patrząc w prawo, widzimy pozostałości po moście na rzeką. Udajemy się w jego stronę. Patrząc w lewo, widzimy trasę biegnącą wzdłuż Suminki. Można podziwiać, jak rzeka podmywa brzegi. Dojeżdżamy do stawów hodowlanych w Nędzy (2). Przejeżdżamy przez most drogą Sosnową do końca. Skręcamy w lewo w Leśną wzdłuż torów kolejowych do stacji Nędza Wieś. Teraz udajemy się w prawo przez przejazd kolejowy, a następnie za sklepem w prawo w stronę Szkółki Kontenerowej (3). Potem jedziemy prosto do skrzyżowania (tutaj już byliśmy), w lewo i prosto do Kuźni.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wielka majówka , wielkie szaleństwo. Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,45 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 532 m

Suma podjazdów: 887 m

Suma zjazdów: 878 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Kolejny upalny dzień aż zachęca do opuszczania mieszkania i udania się przed siebie , gdziekolwiek aby dalej od domu. Napełniam bidony , pakuje banana i ruszam rowerem w kierunku zalewu w Nowej Morawie. Tu majówka trwa w najlepsze. Słońce , woda , piękne widoki.

Jadę dalej w kierunku Przełęczy Płoszczyna. Za Starą Morawą dostrzegam podążającego w ta samą stronę rowerzystę . Pomimo iż obiecałem sobie ,że to będzie spokojna jazda , naciskam na pedały i po kilkunastu minutach doganiam nieznajomego. Powitanie i chwila rozmowy. Jedzie z Kłodzka na Przełęcz Suchą w górach bialskich. Więc nasze drogi po kilkuset metrach się rozdzielają.

Na przełęczy spotykam kilka osób , rowerzyści , piesi. To dobre miejsce na rozpoczęcie wycieczki na Śnieżnik Kłodzki. Ja pędzę w kierunku Starego Miasta. Zatrzymuję się na chwile. Jak zwykle po lewej stronie widać Śnieżnik . Dziś jest jeszcze piękniejszy bo jeszcze ośnieżony. Cudowne uczucie , w oddali śnieg a tu ciepły wiaterek.

Przed wjazdem do Starego Miasta podjeżdżam jeszcze do pozostałości po wojennych umocnieniach. Takich pamiątek na tych terenach jest sporo.

Wjeżdżam jeszcze na chwile do Starego Miasta. Dziś tu spokojnie, czynne tylko restauracje, ruch niewielki , większość pewnie gdzieś na trasie.

Dalej podążam w kierunku Wielkiego Vrbna. Droga niemiłosiernie pnie się do góry, w końcu po około 8 kilometrach kończy się asfalt i dalej szutrowa droga prowadzi pod wyciągiem. Tu jest naprawdę ciężko i raczej trzeba rower pchać niż na nim jechać. Wieje przyjemny i czasem nawet chłodnawy wiatr. Po kilkunastu minutach docieram do Chaty Paprysek. Byłem tu już tyle razy , ale widok zawsze zapiera dech w piersiach. Przy okazji można tu dobrze zjeść , wypić piwo , czy mały rum. I jak zwykle polaków nie brakuje. Chwila odpoczynku i ruszam w kierunku granicy państwa i Bielic. Jeszcze nie tak dawno biegałem tu na nartach.

Droga pnie się dalej w górę , w kierunku lasu. Ze zdumieniem stwierdzam ,że tu jest jeszcze śnieg , początkowo tylko płaty śniegu , ale im głębiej w las tym więcej śniegu.

Dochodzę do takiego miejsca ,że poważnie zastanawiam się ,czy nie wrócić do Starego Miasta. Buty rowerowe mam już przemoczone o jakiejś jeździe nie ma co marzyć. Ale brnę dalej . Najgorsze jest to ,że nie poznaję drogi, o oznaczeń nie ma tu żadnych. Jak jest moja radość gdy w pewnym momencie kilkadziesiąt metrów przed sobą widzę idących naprzeciw mi rowerzystów. Więc i ja się przebiję .

Najpierw wyjeżdża dziewczynka około 8 lat, potem młody mężczyzna z podczepioną do roweru dwukółką w której jest małe dziecko. Wymieniamy grzeczności , informujemy się jak dalej na trasie. W międzyczasie dojeżdża do nas młoda kobieta. Rodzina w komplecie. Już miałem ruszać dalej , ale mnie olśniło. Pytam czy ta dziewczynka to Matylda. Tak Matylda. A więc spotykamy się po raz drugi.

Pierwszy raz , chyba dwa lata temu spotkałem Wojtka , bo ten mężczyzna tak ma na imię. Jechałem wtedy pierwszy raz tą trasą. Matylda miała może 5…6 lat . Jechała na małym rowerku w wysokich ciężkich butach. Pamiętam ,że miała rozciętą rękę ale trzymała się dzielnie . Potem czytałem gdzieś ,że wygrała zawody w MTB.

Miłe spotkanie , świat jest taki mały. Żegnamy się do następnego razu , na pewno będzie. Po kilkuset metrach śnieg się kończy , zaczyna się woda i błoto. I tu spotykam kilkanaście osób idących w stronę Papryska. Brodzą w błocie jak czaple. Dzieci bez butów na bosaka. Patrzę na znak „ Hranica” …myślę sobie , granica? Granica czego ? …..nie ważne codziennie pokonuje jakieś granice….mam nadzieję ,że nie była to granica głupoty.

Została już tylko droga przez lasek i będę w Puszczy Bialskie. Wyjeżdżam na trasę „Wielkiego Szengena” i widzę znajomego z podjazdu w Starej Morawie. Witamy się serdecznie jakbyśmy byli starymi kumplami a przecież poznaliśmy się parę godzin temu. On tnie jeszcze w kierunku Smerka a ja do domu.

No , cóż , piękna majówka , z małym akcentem zimowym i miłymi spotkaniami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Hrabiowska 3.2 i Pętla Wilcza 31.5 Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,58 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 341 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 904 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom Dziś kończę objazd singli . Zostały dwie pętle , krótka Hrabiowska i długa Wilcza . Auto zostawiam na parkingu w Bardzie , przy głównej drodze . Rowerem podjeżdżam do informacji turystycznej . Tutaj dostaje mapkę singli i ruszam w górę w kierunku Hotelu Bardo . Droga pnie się do góry w stronę drogi Różańcowej . Za hotelem , tuż przy samej bramce wjazdowej na pętle Hrabiowską znajduje się duży parking dla samochodów . Pętla Hrabiowska jest krótka , wielkim atutem jest znajdujący się na trasie punkt widokowy tzw hrabiowski . O ile większość zna Obryw Skalny po drugiej stronie rzeki , to ten wydaje mi się mniej znany a warty zobaczenia .

Po zakończeniu przejazdu hrabiowską pętlą , ruszam na pętle Wilczą , trasa biegnie trochę powyżej bramki . Z oznaczeń wynika ,że trasa ma aż 31.5 km . Sporo jak na singla . Naciskam więc mocniej na pedały ...przez jakieś 10 km jadę szutrami , między polami , wjeżdżam na chwilę do malej miejscowości Brzeźnica a potem pnę się w gorę w okolicy Rezerwatu Cisów. Tak naprawdę pętla Wilcza to w mojej ocenie trasa MTB z elementami singla . Odcinki singla są dość krótkie i szybko wracają na leśne ścieżki .Nie twierdzę ,że to źle . Ale ustawione na trasie słupki oznaczające trasę singla są już niszczone , pewnie przypadkowo w trakcie leśnych prac . Niektóre oznaczenia/tabliczki / są na płotach , parkanach , słupach ...z jakiś czas znikną ...będzie problem z znalezieniem właściwej drogi . To me byłoby lepiej oznaczać je farbą tak jak normalne szlaki rowerowe . Ale nie narzekam , fajnie ,że powstało coś nowego . Przy okazji , na trasie cisza , spokój , nawet rowerzystów o tej porze zupełny brak

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ruiny zamku Rychleby - Czarcia Ambona - Jańsky vrch Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 382 m

Suma podjazdów: 1 164 m

Suma zjazdów: 1 154 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Ostatnie podrygi stosunkowo ciepłej jesieni . Wyruszam w stronę przełęczy Gierałtowskiej a potem miejscowości Żulova . Ale przy pierwszych zabudowaniach skręcam w prawo i rowerowymi ścieżkami prowadzącymi głownie lasami ruszam w stronę Cervenego Dołu . Tutaj szlakiem pieszym dostaje się do ruin zamku Rychleby , potem Czarcia Ambona i piękna kasztanową aleją dostaje się do zamku Jański Vrch

Nawiguj

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wyprawę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.