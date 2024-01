Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na trasę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim proponujemy na weekend.

Rowerem po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w woj. opolskim ma być od 1°C do 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 22% do 53%. W niedzielę 07 stycznia w woj. opolskim ma być od -5°C do -4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 40% do 65%. 🚲 Trasa rowerowa: Racibórz - Bohumin przez 3 rezerwaty przyrody Początek trasy: Baborów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,61 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 1 689 m

Suma zjazdów: 1 666 m Mique poleca tę trasę rowerzystom

Celem wycieczki było zapoznanie się z 3 rezerwatami przyrody na pograniczu polsko- czeskim: Góra Gipsowa, Rozumice i czeski Darenec. Było trochę pchania rowerów przez krzaczory, sporo podjazdów i zjazdów, ale czego się nie robi dla idei :-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Gliwicka Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 43,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 2 454 m

Suma zjazdów: 2 479 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mirek63pl

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Elektrownia Dlouhé Straně - jeden z siedmiu cudów Czech - na rowerze Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 51,17 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 883 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 182 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Elektrownię odwiedziłem już kilka razy , pieszo , na rowerze , na biegówkach . Rowerem najczęściej asfaltową drogą , ta którą jeżdżą także auta . Tym razem auto zostawia w miejscowości Loucna . Znalazłem tu duży , pusty i bezpłatny parking . Rowerem jadę do miejscowości Marsikov . Na chwilę przystaje przy drewnianym kościele Św Michała . Tu zaczyna się podjazd . Temperatura daje się we znaki mimo ,że jest jeszcze dość wcześnie . Na szczęście dość szybko zaczyna się las a przy drodze płynie strumień . Wspinam się więc powoli podążając do górnego zbiornika elektrowni . Osiągam prawie 900 mnpm i wtedy zaczyna się długi zjazd ........jedzie się pięknie , ale wiem teraz ,że na krótkim odcinku pokonam około 600 metrów przewyższenia . Trasa faktycznie jest wymagająca , Spotykam tu kliku pieszych i 4 rowerzystów , 3 na elektrykach i jeden młodzik na góralu ....czuję się trochę jak dinozaur :),

Do górnego zbiornika turyści dowożeni są autobusami / Ci którzy zwiedzają elektrownię / oraz podchodzą od wyciągu z miejscowości Kouty . Tłoczno więc dziś . Temperatura na moim GPS 35 stopni....czas się ochłodzić na długim zjeździe

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: SPOTKANIE Z DRAPIEŻNIKIEM Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 50 m

Suma zjazdów: 50 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Wyruszamy z parkingu koło stadionu. Jedziemy drogą BARACHOWSKA prosto asfaltem. Na skrzyżowaniu z drogą ZAKAZANĄ skręcamy w prawo. Droga wije się wśród lasu, który odrasta po tragicznym pożarze z 1992 roku. (0) Dojeżdżamy do krzyżówki z dużym krzyżem. (1, 2) Skręcamy w lewo, spod kół znika asfalt, który ustąpił miejsca ubitym kamieniom. Drogą OD KRZYŻA przemieszczamy się przed siebie. Coraz bliżej spotkania z drapieżnikiem. Po około 1 km jesteśmy u celu. (3) Możemy odpocząć na ławeczce, a z kamienia możemy dowiedzieć się troszkę o tym miejscu. Wracamy na swoje środki lokomocji i jedziemy. Wracamy na asfaltową drogę. Jeśli uznamy, że przygód na dzisiaj nam wystarczy, to droga asfaltowa poprowadzi nas aż do stadionu. Ja jednak na kolejnym skrzyżowaniu skręciłem w lewo – BRACIEJOWSKA. Widać, że trasa nie jest często uczęszczana. (4, 5, 6) Kto nie miał okazji jechać tędy, niech żałuje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na Siniaka Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,28 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 242 m

Suma podjazdów: 483 m

Suma zjazdów: 470 m Januszek_44 poleca tę trasę

Taki pomysł na wyprawę na jeden z okolicznych szczytów tj. Siniaka . Może i szczyt nie wyróżnia się niczym na tle okolicznych , ale jest ciekawy pod względem geologicznym. Wzniesienie o zróżnicowanej budowie geologicznej, zbudowane ze skał metamorficznych należących do metamorfiku Lądka i Śnieżnika, głównie łupków łyszczykowych, łupków kwarcytowych, kwarcytów, łupków grafitowych serii strońskiej. Północno-wschodnie zbocza i podnóża zbudowane są z gnejsów.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m Mazi88 poleca tę trasę KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto. (1) Droga główna prowadzi lekko w lewo, my jedziemy w prawo :) (2) Droga tam jest mocniej terenowa, przez co ciekawsza. Dojeżdżamy do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Skręcamy w prawo w drogę leśną Marysieńka. Jest to odcinek trasy miejscami z luźniejszą nawierzchnią. Na „rondzie z drzewem na środku” zjeżdżamy na pierwszym zjeździe (3). Jedziemy prosto, wyjeżdżamy w lasu na łąkę, gdzie skręcamy w lewo w stronę gospodarstwa agroturystycznego (4, 5). Jedziemy wzdłuż płotu. Po prawej stronie mamy „las”. Przekraczamy drogę prowadzącą na piaskownię. Jedziemy w lewo wzdłuż wyrobiska. Przed nami Babiczok (6, 7). Koło wiaty skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do kolejnego jeziorka (8). Przy domkach jednorodzinnych skręcamy w lewo. Płytami betonowymi dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej prowadzącej do Raciborza. Skręcamy w lewo i na najbliższym skrzyżowaniu w prawo koło kapliczki. Z szutru skręcamy w prawo na asfalt. Teraz podążamy cały czas przed siebie. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Z ulicy Sobieskiej skręcamy w Konarskiego. Przekraczamy tory kolejowe. Asfalt znika, a pojawia się droga polna, którą przemy przed siebie. Ścieżka prowadzi w prawo. Znowu przekraczamy tory kolejowe. Wjeżdżamy w las, na rozwidleniu w lewo. Kolejną krzyżówkę (9) pokonujemy prosto. Droga prowadzi nas po lesie, po pewnym czasie główny szlak skręca w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Prosto można jechać do drogi prowadzącej z Kuźni do Nędzy. My udajemy się w lewo. Wyjeżdżamy na ścieżce prowadzącej nas wzdłuż torów. Koło leśnego przejazdu kolejowego skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i cały czas jedziemy prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły - miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: MEANDRY SUMINKI Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,66 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 170 m

Suma zjazdów: 167 m Rowerzystom trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu, koło szkoły kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto (1). Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Za mostem nad Suminką skręcamy w lewo w stronę stawów (2, 3). Po prawej stronie mamy stawy, po lewej rzekę. My jedziemy przed siebie drogą wijącą się pośród jeziorek (4). Po drodze spotykamy kilka „wodospadów” i mostków (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Przy „betonowej zaporze” (13) skręcamy w prawo. Ścieżka wyprowadza nas z lasu. Przejeżdżamy obok pierwszych zabudowań. Droga szutrowa prowadzi pod górę. Jesteśmy na drodze asfaltowej, gdzie skręcamy w lewo. Jedziemy w dół. Na rozwidleniu znowu w lewo. Pokonujemy most nad Suminką i jesteśmy w Górkach, koło boiska. Skręcamy w lewo. Droga prowadzi nas do skrzyżowania, na którym dzisiaj już byliśmy. Udajemy się w stronę przejazdu kolejowego. Na krzyżówce, gdzie skręcaliśmy w lewo, skręcamy w prawo. I prosto w las. Wjeżdżamy na nasyp kolejowy kolejki wąskotorowej.(14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Prosto jedziemy trasą biegnącą wzdłuż Suminki. Można podziwiać, jak rzeka podmywa brzegi. Dojeżdżamy do stawów hodowlanych w Nędzy. Przejeżdżamy przez most drogą Sosnową do końca. Skręcamy w lewo w Leśną, jedziemy wzdłuż torów kolejowych do Stacji Nędza Wieś. Teraz skręcamy w prawo przez przejazd kolejowy. Za Kawiarnią jedziemy w prawo w stronę Szkółki Kontenerowej, następnie prosto do skrzyżowania (podczas tej wyprawy tutaj już byliśmy). Następnie skręcamy w lewo i jedziemy prosto do Kuźni.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla wokół Dziergowic Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,15 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 38 m

Suma zjazdów: 45 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom Jedziemy drogą BARACHOWSKA skręcamy w OD LOTNISKA (1) i prosto w góra i dół aż do skrzyżowania z drogą Dziergowską. Jedziemy w prawo, zaraz w lewo. (2) Tą drogą docieramy do “Od Mostka Raciborskiego”. Skręcamy w lewo. Droga z szutrowej zamienia się w piaskową i prowadzi po obrzeżach wykopu kopalni piasku. (3 i 4) Jedziemy po łuku i przed kolejnym wirażem w prawo skręcamy w lewo w stronę lasu aby znowu wylądować na “Od Mostka Raciborskiego”. Jedziemy w prawo w stronę torów kolejowych. Po lewej mijamy “jeziorka pokopalniane”.(5) Mijamy tory kolejowe. Główna droga prowadzi w prawo a my skręcamy w lewo w gęściejszy las. Przejeżdżamy koło osiedla domków jednorodzinnych. Przekraczamy główną drogę Kuźnia Raciborska - Kędzierzyn-Koźle. Jedziemy przyjemnie z górki w dół. Na rozwidleniu skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do zabudowań gdzie skręcamy w prawo i cały czas przed siebie rozglądając się za zwierzętami ukrytymi wśród łąk. Kolejne skrzyżowanie to kolejne skręcanie w prawo. Jedziemy głównym szlakiem. Na krzyżówce z drogą Odrzańską skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do Przystani na Odrze. (6) Skręcamy w lewo. Wałem docieramy do zabudowań. Jedziemy asfaltem cały czas przed siebie. Asfalt skręca w prawo a my w lewo w drogę gdzie las będziemy mieli po lewej stronie. Kolejne skrzyżowanie znowu w lewo a później na drugim rozwidleniu w prawo. Wjeżdżamy w zabudowania. Na głównej drodze skręcamy raz w lewo i jedziemy w stronę Kuźni Raciborskiej. Mijamy po prawej stronie Rafamet. Za przejazdem kolejowym skręcamy w lewo. Jadąc tą droga docieramy do startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół jezior z mapą w dłoni - rekonesans czerwonego i czarnego szlaku turystycznego Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,33 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 871 m Antares poleca tę trasę rowerzystom

Początek sezonu - zrobiłam rekonesans szlaków turystycznych czerwonego i czarnego z mapą w ręku. Trochę trzeba było wracać tu i tam, bo trasa nie zawsze przejezdna - mimo, że na mapie szlak istnieje. Szlaki prowadziły wokół jezior: Pławniowice, Dzierżno Małe i Dzierżno Duże.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Sucha Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,19 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 494 m

Suma podjazdów: 547 m

Suma zjazdów: 548 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Gdy już trochę dość krzyży pokutnych , czas się wyrwać w góry bialskie . Ostatni już chyba dzień takiej pięknej pogody , nie ma na co czekać .

Trasa Stronie Śląskie , Nowa Morawa , szutrami w stronę przełęczy Suchej . Tam trochę chłodniej i już bardziej jesiennie . Potem zjazd w stronę przełęczy Dział , a po drodze piękny widok na Masyw Śnieżnika z punktu widokowego .

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

