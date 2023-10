Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 7 - 8 października? Zobacz podpowiedzi wypraw

Zastanawiasz się nad pomysłem na trasę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Stronie Śląskie - Złoty Stok - Javornik Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podjazdów: 912 m

Suma zjazdów: 913 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Dziś mgliście, po południu niby ma padać, więc krótka szybka wycieczka asfaltem, drogami raczej rzadko uczęszczanymi przez auta. W okolicach Złotego Stoku na dość długim odcinku położono nowy asfalt. Na trasie do zwiedzenia Kopalnia Złota w Złotym Stoku i w lecie pałac w Javorniku.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy objazd najbliższej okolicy Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 222 m

Suma podjazdów: 593 m

Suma zjazdów: 590 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Trochę zimno i opadająca mgła powoduje ,że jest mokro . Ale kawałeczek zawsze da się pojeździć . Ze Stronia Śl ruszam trasą spacerową oznaczoną nr 4 . Tak dojeżdżam do drogi krzyżowej i kaplicy Pod Suszycą . Miejsce oddalone od siedlisk ludzkich , opisane na tablicach . Szlak spacerowy skręca w prawo a ja jadę w kierunku Nowej Morawy . Zjeżdżam z drogi ponieważ dostrzegam coś co pod lasem rodzi moje zdziwienie . Wygląda to jak grób ułożony z kamieni polnych . Jest krzyż , świeże kwiaty , znicze ...w wiosce mówią ,że to z okresu II wojny światowej , dbają o to mieszkańcy narodowości niemieckiej. Od tego miejsca na Bolesławów rozciąga się przepiękny widok . Z Bolesławowa , skrótem przez pola dostaje się do Kletna , u jeszcze zabytkowa dzwonnica ...i czas wracać

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Jemielnicy/Chrząstawy Początek trasy: Ujazd

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 2 265 m

Suma zjazdów: 2 353 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Oberfeldkurat Na mapach rzeka nosi nazwę Jemielnica, według urzędowego wykazu nazw wód płynących - Chrząstawa. Jakkolwiek by się nie nazywała, nie nadaje się ani do turystyki kajakowej, ani do kąpieli, co widać na zdjęciach, to bardziej zarośnięte bajorko iż rzeka. Oczywiście, biorę poprawkę na fakt, że susza, niski poziom wody itd, ale niedawno zdrowo lało.

Zostawiłem samochód w Błotnicy Strzeleckiej koło stacji kolejowej, i ruszyłem, wróciłem z Opola pociągiem. Fajnie było, pogoda idealna do wycieczki rowerowej - słoneczna, nie za ciepło, bez wiatru...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn Koźle - Racibórz zachodnim brzegiem Odry Początek trasy: Leśnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 970 m

Suma zjazdów: 929 m Trasę dla rowerzystów poleca Mique Od mostu nad Odrą pomiędzy miejscowościami Cisek i Bierawa szutrówkami i lokalkami, wzdłuż wałów przeciwpowodziowych i starorzeczy Odry, do promu Grzegorzowice, i dalej do Raciborza.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Chudowa wczesną wiosną Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,94 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 2 817 m

Suma zjazdów: 2 855 m Pablojap poleca tę trasę rowerzystom

Trasa jest przyjemna. Większość drogi to oficjalny szlak rowerowy, przez pola, lasy i boczne, albo mało uczęszczane drogi. Oczywiście jakoś trzeba wydostać się z Gliwic, do tego wybrałem trasę najbardziej, moim zdaniem optymalną. W dalszym etapie największą trudność może sprawić odcinek leśny zaraz za Chudowem, bo po deszczu robi się tam grząsko. Dziś widziałem, że w tym miejscu duża część ścieżki jest rozkopana przez spychacze. Nie wiem co tam tworzą, ale może być tylko lepiej, taką mam nadzieję. Za Ornontowicami szlak przez las to już czysta przyjemność, nawet po ulewie. W Knurowie zdecydowałem się jechać główną drogą, bo jest to krótki odcinek, a dalej droga pozostaje praktycznie pusta. Za Bojkowem możemy jechać prosto, dzięki czemu trasa będzie krótsza, ale wylądujemy w centrum Gliwic. Osobiście polecam trasę do Ostropy wzdłuż autostrady - jest lekka i można też zahaczyć o knajpę :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK pętla Zdrój , Trojak i Góra Trzech Krzyży Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 287 m

Suma podjazdów: 526 m

Suma zjazdów: 500 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 W takie zimne dni jak tu nie kochać singli :) a jeszcze jak są to takie single :) Dziś znowu uciekam do lasu.Zaczynam na pętli Zdrój i w znanym mi miejscu przełączam się na singla Trojak . Byłem tu ponad tydzień temu , ale widzę ,że są zmiany . Pojawiły się słupki wskaźnikowe . Trasę już nam więc zostaje cieszyć się z jazdy .

Przejechałem dwa single , trochę zmarzłem , postanawiam jeszcze podjechać na Górę Trzech Krzyży nad Lądkiem . Tu w słońcu jakby cieplej

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Skalna Brama i Trojak Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 349 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 548 m Januszek_44 poleca tę trasę

Tym razem krotka wycieczka w okolice Lądka Zdroju. Po około 3 km, koło stacji CPN trzeba wjechać na szlak rowerowy R2 i kierować się w górę w stronę Zamkowego Rozdroża. Po drodze zauważymy wiele szlaków rowerowych, które mogą stanowić pomysł na następne wycieczki. Po osiągnięciu Zamkowego Rozdroża (stąd też szlaki biegną w stronę Czech) niebieskim szlakiem tak naprawdę trzeba przepchać rower do Skalnej Bramy, czyli granitowej turni na Trojaku. Potem już kawałeczek i jesteśmy na punkcie widokowym. Wycięto tu trochę drzew, dzięki temu samo miejsce stało się bardziej eksponowane. Trojak to jedno z często odwiedzanych miejsc przez lądeckich kuracjuszy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK PĘTLA POD ŚNIEŻNIKIEM 7.8 KM , PĘTLA OSTOJA 13,4 KM, PĘTLA JODŁÓW 13,1 KM Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,17 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 568 m

Suma podjazdów: 1 670 m

Suma zjazdów: 1 859 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Dziś zaczynam w Międzygórzu . Pomimo ,że jeszcze dość wcześnie to parking prawie pełny . Sporo ludzi podążą na Śnieżnik , ale wielu wybiera single . Byłem tu już w zeszłym roku . Przyjechałem wtedy ze Stronia Śląskiego . Teraz jednak jest tu dodatkowo pętla Jodłów , dzień krótki , więc zaczynam tutaj .

Pomimo chłodnego dnia na singlach ruch spory . Pętle pod śnieżnikiem i Ostoja opisałem już poprzednio . Pętla Ostoja jest ciekawa . Dość szybka i trudna technicznie . Rowerzystów tutaj akurat nie spotkałem . Na trasie cudne widoki . Odbiłem trochę w kierunku Międzylesia na pętle Międzylesie . Ale szybko się zorientowałem ,że to jednak dość daleko a dzień jak się rzekło krótki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Strzelce Opolskie Krasiejów Ozimek Turawa Niwki Kamień Śląski 88km Początek trasy: Leśnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 88,08 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 211 m

Suma zjazdów: 191 m Wojtek0280 poleca tę trasę rowerzystom

Trasa przez Strzelce Opolskie - Kadłub - Krasiejów - Ozimek - Turawa - Niwki - Kamionka - Falmirowice - Kosorowice - Kamień Śląski - Poznowice - Kalinowice - Kalinów - Rożniątów - Strzelce Op.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Opole- Kędzierzyn K. drogami szutrowymi, leśnymi, polnymi. Początek trasy: Ozimek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,38 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 221 m

Suma zjazdów: 1 212 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mique Wycieczka, której celem było przejechanie z Opola do Kędzierzyna Koźla w maksymalnym stopniu drogami drogami szutrowymi, leśnymi, polnymi. Przy okazji do zobaczenia kilka odkrywek górniczych.

Nawiguj

Przygotowanie do wycieczki rowerowej

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.

