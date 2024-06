Wycieczki rowerowe w woj. opolskim. Gdzie w weekend 8 - 9 czerwca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na trasę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 czerwca w woj. opolskim ma być od 14°C do 25°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 6% do 64%. W niedzielę 09 czerwca w woj. opolskim ma być od 13°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 12% do 23%. 🚲 Trasa rowerowa: Na wieżę Hemberk Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,78 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 564 m

Suma podjazdów: 1 778 m

Suma zjazdów: 1 781 m Januszek_44 poleca tę trasę

Na tej wieży mnie nie jeszcze nie było. Po drodze duże emocje na Rychlebskich ścieżkach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: BABICZOK Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,19 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 133 m

Suma zjazdów: 132 m Mazi88 poleca tę trasę KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto. (1) Droga główna prowadzi lekko w lewo, my jedziemy w prawo :) (2) Droga tam jest mocniej terenowa, przez co ciekawsza. Dojeżdżamy do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Mijamy po lewej stronie basen. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Adamowic. Skręcamy w prawo w drogę leśną Marysieńka. Jest to odcinek trasy miejscami z luźniejszą nawierzchnią. Na „rondzie z drzewem na środku” zjeżdżamy na pierwszym zjeździe (3). Jedziemy prosto, wyjeżdżamy w lasu na łąkę, gdzie skręcamy w lewo w stronę gospodarstwa agroturystycznego (4, 5). Jedziemy wzdłuż płotu. Po prawej stronie mamy „las”. Przekraczamy drogę prowadzącą na piaskownię. Jedziemy w lewo wzdłuż wyrobiska. Przed nami Babiczok (6, 7). Koło wiaty skręcamy w prawo. Droga doprowadza nas do kolejnego jeziorka (8). Przy domkach jednorodzinnych skręcamy w lewo. Płytami betonowymi dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej prowadzącej do Raciborza. Skręcamy w lewo i na najbliższym skrzyżowaniu w prawo koło kapliczki. Z szutru skręcamy w prawo na asfalt. Teraz podążamy cały czas przed siebie. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Z ulicy Sobieskiej skręcamy w Konarskiego. Przekraczamy tory kolejowe. Asfalt znika, a pojawia się droga polna, którą przemy przed siebie. Ścieżka prowadzi w prawo. Znowu przekraczamy tory kolejowe. Wjeżdżamy w las, na rozwidleniu w lewo. Kolejną krzyżówkę (9) pokonujemy prosto. Droga prowadzi nas po lesie, po pewnym czasie główny szlak skręca w prawo. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Prosto można jechać do drogi prowadzącej z Kuźni do Nędzy. My udajemy się w lewo. Wyjeżdżamy na ścieżce prowadzącej nas wzdłuż torów. Koło leśnego przejazdu kolejowego skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i cały czas jedziemy prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły - miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na Borówkową Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,68 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 460 m

Suma podjazdów: 687 m

Suma zjazdów: 680 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Krótka wycieczka na popularną w okolicy Górę Borówkową. Można tam wjechać rowerem od strony przełęczy Lądeckiej szlakiem pieszym po stronie polskiej, ale trochę dalej jest trasa rowerowa, po stronie czeskiej. Zjazd po wystających korzeniach drzew może dostarczyć trochę emocji. Najpiękniejsze widoki są w okolicach przełęczy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kapliczka powodzian w Lądku Zdroju Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 276 m

Suma podjazdów: 520 m

Suma zjazdów: 518 m Januszek_44 poleca tę trasę Planowanie tras rowerowych w grudniu nie ma większego sensu . Planowałem wyjazd w kierunku przełęczy Płoszczyna a potem może Stare Mesto . Z każdym przejechanym kilometrem spadała temperatura a w Nowej Morawie było już poniżej minus 1, wiatr , mgła .....lepszym rozwiązaniem okazały się tereny w okolicy Lądka Zdroju . No i wyszła taka pętelka po okolicy .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Stanowisko obrony przeciwlotniczej Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,12 km

Czas trwania wyprawy: 53 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podjazdów: 15 m

Suma zjazdów: 15 m Mazi88 poleca tę trasę rowerzystom KuzniaWsiodełku.pl poleca Jedziemy drogą BARACHOWSKA cały czas prosto asfaltem. Podziwiamy pięknie odbudowany las po pożarze w 1992 roku. Skręcamy w lewo w drogę Obrębową. (1) Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Dziergowską. W tych okolicach było kiedyś stanowisko obrony przeciwlotniczej. (2, 3, 4, 5, 6, 7 zdjęcie przedstawia to mapa z geoportalu.pl) Jedziemy w lewo. Na skrzyżowaniu z drogą Od Lotniska skręcamy w lewo i „rollercoasterem” jedziemy znowu prosto. Mijamy „lotnisko”. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w prawo na asfalt. (8) Jedziemy teraz w stronę startu naszej wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: GLACENSIS SINGLETRACK pętla Zdrój , Trojak i Góra Trzech Krzyży Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 287 m

Suma podjazdów: 526 m

Suma zjazdów: 500 m Januszek_44 poleca tę trasę

W takie zimne dni jak tu nie kochać singli :) a jeszcze jak są to takie single :) Dziś znowu uciekam do lasu.Zaczynam na pętli Zdrój i w znanym mi miejscu przełączam się na singla Trojak . Byłem tu ponad tydzień temu , ale widzę ,że są zmiany . Pojawiły się słupki wskaźnikowe . Trasę już nam więc zostaje cieszyć się z jazdy .

Przejechałem dwa single , trochę zmarzłem , postanawiam jeszcze podjechać na Górę Trzech Krzyży nad Lądkiem . Tu w słońcu jakby cieplej

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 06 Gliwice-Bytom-Katowice Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,53 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 106 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 750 m Rowerzystom trasę poleca JacekG155

Wariant północny z Gliwic do Katowic przez Bytom możliwie mało ruchliwymi ulicami i przez tereny zielone. Po drodze mijamy: Park Leśny w Gliwicach

Kąpielisko Leśne w Zabrzu

Drewniany kościółek ewangelicko-augsburski w Zabrzu Mikulczycach

Ruiny pałacu Thiele-Wincklerów w Parku Ludowym w Bytomiu Miechowicach

250-letni platan "Jan III Sobieski" w Parku Ludowym. w Bytomiu Miechowicach

Park Kachla w Bytomiu

Neoromański kościół św. Jacka w Bytomiu

Zespół przyrodniczo krajobrazowy "Żabie Doły" między Bytomiem i Chorzowem

Park Śląski w Chorzowie

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pradziad to za mało Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 148,51 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 1 207 m

Suma podjazdów: 2 883 m

Suma zjazdów: 2 850 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44

Jakoś nie bardzo mogłem się zmobilizować na ten wyjazd . Trasa dość długa i górzysta. Dzień był jednak taki ,że żal było nie skorzystać . Z domu Wyruszam zaraz po siódmej . Dzień jest rześki , ale jedzie się dobrze . Drogę do Loucznej pokonuje praktycznie nie zatrzymując się . W Destnej poruszam się w stronę Cervonohorskiego Sedla i w dalej na skrzyżowaniu szlaków jadę w stronę elektrowni . Po chwili stwierdzam jednak ,że wytyczona przeze mnie ścieżka oddala się . Wracam więc do rozdroża i 100 metrów dalej odnajduję wąska asfaltową ścieżkę , która prowadzi mnie najpierw wzdłuż drogi a potem wspaniałą serpentyną do Petrovki . Początkowo las przysłania jakiekolwiek widoki , ale potem otwiera się wspaniała panorama w stronę elektrowni Doulhne Strane . Jazda trawersem powoduje ,że zapomina się o przewyższeniach , delektując widokiem .

Od Petrovki droga z asfaltowej przechodzi w kamienisto – szutrową . Rower podskakuje niemiłosiernie , ale teraz widoki są jeszcze piękniejsze i ruch rowerowo – pieszy robi się znaczny.

Ze zdziwieniem stwierdzam ,że nie wiedzieć kiedy osiągnąłem schronisko Svycarna . Wiec te wszystkie górki pokonałem gładko , a teraz już tylko asfalt pod sama wieżę Pradziada . Kilka minut i w razem z tłumem turystów , którzy tworzą tu żywe fale podziwiam przepiekany widok Wysokiego Jesenika .

Zakładam cienką kurtkę i jadę do Karlovej Studzianki . W tym uroczym uzdrowisku zamierzam coś zjeść . Po krótkich poszukiwaniach robię zakupy w dośc obskurnym sklepie i ruszam w stronę miejscowości Vidly . To co kiedyś sprawiało mi wiele problemów , teraz pokonuje z uśmiechem na twarzy . Przez Jesienikiem najeżdżam na wypadek z udziałem rowerzysty . Ktoś po polsku krzyczy – on oddycha , jest już wielu ludzi , jedzie pogotowie i policja….nic tu pomnie.

Chwila refleksji…. no cóż jadę dalej. W przydrożnej restauracji zamawiam coś na chybił trafił z karty dań . Czekam dość długo ale dostaje smacznie zapieczone mięso w placku ziemniaczanym. Pochłaniam to popijając obficie Kofolą .

Teraz mam jeszcze na tyle siły aby pokonać wzniesienie pod Jaskinie na Pomezi a potem pod Przełęcz Lądecką .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Puchaczówka - Międzygórze - Sanktuarium Maria Śnieżna Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 522 m

Suma podjazdów: 1 175 m

Suma zjazdów: 1 178 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Asfaltową drogą ruszam w kierunku przełęczy Puchaczówka , chce jak najszybciej dostać się do miejsca , gdzie kilka dni temu widziałem nowego singla . Pomimo ,że dziś niedziela , to w tym miejscu spotykam kilka osób , które chyba robią nową bramkę na singlu . Jadę więc tym nowym singlem i ciągle myślę w którym miejscu się skończy i czy będę musiał wracać . Okazuje się ,że trasa oprócz kilku nie dokończonych kładek jest prawie gotowa . Miejscami spore wertepy , ale wszystko do przejścia . Docieram do Międzygórza , tu gubię ślad . Zjeżdżam w stronę centrum a powinienem wjechać drogę wyżej . Ślad kończy się przy parkingu na ul Śnieżnej , byłem tam miesiąc temu , widziałem singla .

Ja jednak mijam Międzygórze , wjeżdżam, czy też wpycham rower do Sanktuarium Maria Śnieżna a potem przez Marianówkę i Idzików wracam do domu

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesienna trasa na Tri Kameny Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 92,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 641 m

Suma podjazdów: 1 723 m

Suma zjazdów: 1 719 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Piękny październikowy dzień . Wyruszam przed 10 , jest już trochę cieplej . Mijam Bielice , kieruje się w stronę granicy . Potem wybieram drogę przez Biały Spław i tak znajduje się w okolicy Travnej Hory , zimową trasą biegową dojeżdżam do Cisarskiej Boudy i teraz jadę w stronę Brannej . Wybieram szlak pieszy , który miejscami jest bardzo stromy . Dojeżdżam do Ostrużnej . Nie tu zamierzałem wylądować , ale okazał się ,że to fajne miejsce . Bocznymi drogami dojeżdżam do Brannej a stąd już prosta droga na Tri Kameny . Piękny widok jak rozciąga się tego miejsca z nawiązką odpłaca poniesione trudy . W drodze powrotnej ze zgrozą stwierdzam ,że tylna opona uległa rozległemu uszkodzeniu . Udało się dojechać :)

Nawiguj

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.