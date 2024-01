Wygrana Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 3:2 z Indykpolem AZS Olsztyn w meczu 18. kolejki PlusLigi. Ależ były emocje!

Druga partia to z kolei koncertowa gra ZAKSY, która szybko uzyskała kilka punktów przewagi. W tym secie debiut w zespole wicemistrzów Polski zaliczył nowy rozgrywający Mateusz Biernat. Kędzierzynianie wygrali tę partię do 20.

Widać to było w pierwszym secie, w którym zdominowali ZAKSĘ. Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla nie potrafili znaleźć recepty na świetnie zagrywających zawodników AZS-u i przegrali seta do 19.

Mecz z AZS-em był pierwszym w roli trenera Adama Swaczyny, który zastąpił na tym stanowisku zwolnionego kilka dni temu Tuomasa Sammelvuo. W debiucie przyszło mu zmierzyć się z wymagającym rywalem, który bieżący rok zaczął od wygranej 3:0 z Projektem Warszawa. Co prawda w ostatniej kolejce olsztynianie przegrali 0:3 z Jastrzębskim Węglem, ale potrafią każdemu napsuć krwi.

Zanim w trzecim secie siatkarze ZAKSY zorientowali się co się dzieje, przegrywali już 8:18. W końcówce pokazali mistrzowski charakter i odrobili tę niesamowitą stratę. Końcówka toczyła się na przewagi, w której to Indykpol zachował więcej nerwów i wygrał 29:27.

Czwarty set to kilkupunktowa przewaga ZAKSY, która w pewnym momencie prowadziła już 19:15. Wtedy to goście wykazali się ambicją i doprowadzili do remisu po 20. W nerwowej końcówce kędzierzynianie wygrali 25:23.

W tie-breaku ZAKSA wyszła na kilka punktów przewagi, jednak w końcówce goście odrobili stratę. Od stanu 10:10 wicemistrzowie Polski wrzucili wyższy bieg i wygrali partię do 13.

MVP meczu został Łukasz Kaczmarek.