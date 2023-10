Wyjątkowe spektakle, tydzień wydarzeń kulturalnych i moc przeżyć. Tak będzie wyglądać 31. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek

Festiwal Teatrów Lalek to nie tylko doskonała okazja do rozrywki, ale również głębsze zanurzenie się w świat lalkarskiej magii. To wydarzenie od lat pełni ważną rolę kulturalną, edukacyjną i promocyjną. Przez dynamiczne i innowacyjne działania kulturalne, staje się istotnym punktem na kulturalnej mapie Opolszczyzny.

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek jest jednym z najstarszych tego typu wydarzeń, a jego korzenie sięgają roku 1962. To właśnie tutaj, w Opolu, na przestrzeni kilku dni, spotykają się najlepsze zespoły teatralne z Polski, by podzielić się swoimi najnowszymi spektaklami.

Ale to jeszcze nie koniec!

Co sprawia, że Festiwal Teatrów Lalek w Opolu jest tak wyjątkowy

To nie tylko świetna okazja do obcowania z lalkarską sztuką na najwyższym poziomie, ale także doskonały moment na odkrywanie piękna Opola. Wydarzenia festiwalowe obejmują swoim zasięgiem całe miasto, a różne miejsca na mapie Opola stają się scenami teatralnymi.

Opolski Teatr Lalki i Aktora zaprasza wszystkich miłośników teatru i sztuki do udziału w tym wyjątkowym festiwalu. To okazja do zanurzenia się w świat magii lalkarskiej, poznania nowych twarzy polskiej sceny teatralnej i spędzenia niezapomnianych chwil w towarzystwie sztuki. Niech ta kulturalna uczta stanie się ważnym punktem w naszym kalendarzu wydarzeń. Zapraszamy do Opola na Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek!