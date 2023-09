Wyjątkowy gol Waldemara Soboty z Dremana Opole Komprachcice ozdobą 3. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy [WIDEO]

- Na początku myśleliśmy, że nie będzie mu łatwo. Ale wystarczył pierwszy miesiąc, by dzięki swojemu w pełni profesjonalnemu podejściu w pełni zaaklimatyzował się w drużynie. Słucha tego, co mówią trenerzy i od razu stara się uwzględniać ich porady w swojej grze. Odnalazł się na tyle dobrze, że teraz trudno powiedzieć, czy na pozycji pivota pierwszym wyborem jest on, czy doświadczony futsalista Arkadiusz Szypczyński. Waldek już zdążył wszystkim udowodnić, że jego transfer nie był jedynie zabiegiem marketingowym, tylko dał nam również wiele jakości sportowej - powiedział Karol Jurkiewicz, menadżer Dremana.