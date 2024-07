Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 10.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim (10.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew opolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (10.07 5:03) nie ma prądu w opolskim?

powiat prudnicki Moszczanka 162-172, 189; Moszczanka-Kolonia 12-17 od 9.07 godz. 8:00 do 10.07 godz. 15:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

powiat brzeski W miejscowości Tarnów Grodkowski, posesje: od nr 40 do 90E

11.07 od godz. 8:00 do 15:00 Młodoszowice, ulica: Młodoszowice 150, 150A, 150B, dz. nr 248, Kłosów 75

16.07 od godz. 8:00 do 13:00 Młodoszowice, ulica: Młodoszowice 150, 150A,150B, 152, dz. 248, Przylesie, ulica: Przylesie nr 65-120 oraz dz. nr 469/4-469/24, 330/4, 881, Kłosów 75

17.07 od godz. 12:00 do 15:00

Skarbimierz Osiedle dz. nr 92/10 oraz 92/11

18.07 od godz. 8:00 do 15:00 Lewin Brzeski, ulica: Kościuszki dz. nr 703/47

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Mikolin ulica Zamkowa 13

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kościerzyce, ulica Kościerzyce nr 155-191 oraz 200-216

22.07 od godz. 8:00 do 15:00 Krzyżowice, ulica Krzyżowice nr 53 oraz od 53BCD do 71A-K od 23.07 godz. 8:00 do 24.07 godz. 15:00 Chróścina, nr 9-25 numery nieparzyste, 12B-40 numery parzyste oraz dz. nr 225 i 232/2

26.07 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00

Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00

powiat głubczycki Opawica od numeru 28 do numeru 32, od numeru 47 do numeru 55, 63

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Nowa Cerekwia od numeru 19 do numeru 25

15.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krapkowicki Gogolin, ulice: Konopnicka, Sportowa, Krapkowicka 6 i 8, Kasztanowa 1, Norwida 49-61

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gogolin, ulice: Krótka 5, 7, 9, 30, 30B, 32, 32B, 24, 26, Dębowa 10A, 25, 88, 89, 90, 1-19 od 11.07 godz. 8:00 do 12.07 godz. 14:00 Buczki ul. Buczki

16.07 od godz. 8:00 do 14:00 Dobra, ulice: Szkolna 5-41 oraz12-50, Prudnicka 55, 78, 80, 82, Lipowa 1-6 i 29 od 16.07 godz. 8:00 do 17.07 godz. 15:00

Steblów, ulica: Wiejska 48-68 oraz 55A-65 od 17.07 godz. 8:00 do 19.07 godz. 14:00 Steblów, ulica: Wiejska 48-68 oraz 55A-65 od 22.07 godz. 8:00 do 24.07 godz. 14:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Przewóz ul. Odrzańska od nr 1 do nr 39, Bema, Krótka, Wąska, Długa od nr 1 do nr 4

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 SOLARNIA ulice : Powstańców ,Szeli, Kwiatowa

12.07 od godz. 9:00 do 14:00

16.07 od godz. 9:00 do 14:00

Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Głuszyna, ulica Główna, Głuszyna, ulice: Krzywa, Główna 146-183, Długa 90-94, Polna

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat nyski W miejscowości Głuchołazy, ulice: Moniuszki 1-12, Sikorskiego 16

10.07 od godz. 8:00 do 14:00 Siestrzechowice, ulice: Spółdzielcza, Polna, Kopernika, Boczna

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 Kamienica, ulica Kamienica od 150 do 196

12.07 od godz. 8:00 do 14:00

Trzeboszowice, budynki nr. 51, 77-101

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Chróścina, ulice: Tumbewa, Boczna, Krótka, Szkolna, Kasztanowa

15.07 od godz. 8:00 do 17:00 Złotogłowice,

Posesje 172 do 190 oraz 60 do 68 16.07 od godz. 8:00 do 10:00 Konradowa 5A i 56

Posesje 172 do 190 oraz 60 do 68 17.07 od godz. 8:00 do 10:00 W miejscowości Skoroszyce, ulice: Powstańców Śląskich budynek 25A

17.07 od godz. 8:00 do 15:00

Posesje 172 do 190 oraz 60 do 68

19.07 od godz. 8:00 do 10:00 Wyszków Śląski ZK710606, ZK710739, ZK710740, ZK711256

20.07 od godz. 8:00 do 14:00 Goświnowice, ulica Nyska

23.07 od godz. 8:00 do 15:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00 Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Przedmość ul. Sportowa od 1 do 14 ul. Główna od 10 do 19 ul. Wrzosowa od 1 do 8 ul. Zagrodniki od 1 do 22 10.07 od godz. 8:00 do 16:00

Cieciułów

10.07 od godz. 8:00 do 17:00 Podlesie.

11.07 od godz. 7:00 do 9:00 Podlesie nr 195.

11.07 od godz. 18:00 do 20:00 Nakło.

12.07 od godz. 7:00 do 13:30 Dobrodzień ul. Lubliniecka od nr 18 do nr 60 (parzyste) oraz nr 47.

12.07 od godz. 9:00 do 13:00 Brzeziny Cieciułowskie

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 Cieciułów

16.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat opolski DĘBIE ul. Raszowska 21, Parkowa 1

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 KADŁUB TURAWSKI ul. Główna 1-23 i 2-22A, Opolska 2-14 i 11-17, Polna 4C, 5, 6A.

10.07 od godz. 8:00 do 15:00

Nowe Siołkowice, ulica Kupska 40 oraz 42

11.07 od godz. 8:00 do 15:00 KADŁUB TURAWSKI ul. Główna 27-53 i 24-44, Polna 1-4B, Stara 2-20 i 1, 13, 15.

11.07 od godz. 8:00 do 15:00 Osiny ul. Opolska od 59 i 60 do końca, Górna, Komprachcice ul. Opolska od 24 i 33 do końca.

12.07 od godz. 8:00 do 11:00 Popielów ul. Wolności od nr 13 do nr 29 oraz nr 24 do 36 oraz ul. Błonie od nr 6 do nr 14 oraz od nr 13 do nr 19

12.07 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Grabin, ulice: Nyska, Krótka, Długa, Ogrodowa.

12.07 od godz. 8:00 do 15:00

Kuźnica Katowska, ulice: Leśna, Kochanowskiego nr 1 do nr 3C, Polna, Krótka

15.07 od godz. 8:00 do 15:00 BIERDZANY ul. Starowiejska 1-21 i 2-26, Opolska 2-28 i 1-9, Leśna.

15.07 od godz. 8:00 do 16:00 ZAWADA ul. Poprzeczna, Polna, Brzozowa, Kolanowska 8B-18 i 7-9, Bocianowa 30, Krótka 13-17 i 14, Nowa 13-17 i 14-18, Kępska, Dolna, Średnia, Floriana, Oleska 5-27 i 2A-20, Brzegowa 2-24 i 1-3, Wodociągowa 2D, Zakład Deszczownia, KĘPA ul. Polna 6A-6D, Zawadzka, Polna, Łąkowa, Zielona, Spacerowa, Sportowa, Akacjowa, Orzechowa, Grunwaldzka 13-21 i 14-20, Zakład JAL, Pieczarkarnia, Tuczarnia.

17.07 od godz. 8:00 do 15:00

Popielów, ulice: Brzeska nr 2-20ABC, Moniuszki 1-6, Kamieniec 1-8, Powstańców 38, Kościuszki 26-34 parzyste oraz 29-43 nieparzyste

18.07 od godz. 8:00 do 15:00 BIERDZANY ul. Starowiejska 23-31 i 32-38, Laskowska, Opolska 28A-44 i 11-19, Szkolna 1-7 i 2-8, Polna 16A, Stawowa 1-15.

18.07 od godz. 8:00 do 15:00

SZCZEDRZYK ul. Daniecka, Ogrodowa 2-12 i 1-19, Łąkowa, Dębskiej Kuźni, Bukowa, Kwiatowa, Nowa 3-15 i 6-8

19.07 od godz. 8:00 do 15:00 Popielów: ul. 1 Maja, Powstańców 7-25 nieparzyste i 12-36 parzyste, Poprzeczna 1 od 25.07 godz. 8:00 do 26.07 godz. 15:00 powiat prudnicki Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12 od 11.07 godz. 8:00 do 12.07 godz. 15:00 Dębina, ulica Dębina 1-10, Mokra 56-58

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat strzelecki Sucha ul. Opolska 10-16, Kościelna 1-9; 2-28

12.07 od godz. 8:00 do 14:00 Piotrówka ulice: Kościuszki, Polna.

15.07 od godz. 8:00 do 11:00 Piotrówka ul. Kościuszki

15.07 od godz. 11:00 do 14:00 Ujazd, ulice: Traugutta, Strzelecka, Zamkowy, Kościelna, 1 Maja, 3 Maja, Mickiewicza, Ligonia, Słowackiego, Chopina, Kościuszki, Ogrodowa, Damrota, Skargi, Lompy, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna. 17.07 od godz. 8:00 do 14:00 Ujazd, ulice: Gliwicka, Krótka, Spacerowa, Wesoła

17.07 od godz. 8:00 do 14:00

Ujazd, ulice: Traugutta, Staszica, Piękna, Gliwicka, Cicha, Wesoła, Spacerowa.

17.07 od godz. 8:00 do 10:00 Ujazd, ulice: Słoneczna, Starostrzelecka, Strzelecka, Kwiatowa

17.07 od godz. 13:00 do 15:00

17.07 od godz. 13:00 do 15:00 Gąsiorowice ulice: Szkolna, Wolności, Strzelecka, Młyńska.

19.07 od godz. 8:00 do 14:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

