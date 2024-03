Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 15.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w opolskim 15.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w opolskim.

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

powiat brzeski Żłobizna, ulice: Tulipanowa, Bratkowa, Makowa, Miętowa, Magnolii, Liliowa, Lawendowa, Wrzosowa 1-4, Irysowa 1-2, Fiołkowa 27,29,30,31,35,42, dz. 242/2 od 18.03 godz. 8:00 do 19.03 godz. 16:00 Kolnica, ulica Kolnica budynek 11 A

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki LUBOTYŃ 1-97

18.03 od godz. 8:00 do 14:00

LUBOTYŃ 1-97

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 LUBOTYŃ 1-97

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 LUBOTYŃ 1-97

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wierzbno

21.03 od godz. 8:00 do 10:00 Wierzbno 08:00-10:00 i 15:00-17:00 od 21.03 godz. 8:00 do 22.03 godz. 17:00 Wierzbno

21.03 od godz. 15:00 do 17:00 LUBOTYŃ 1-97

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wierzbno

22.03 od godz. 8:00 do 10:00 Branice, ulica: Szkolna 9A,B,C,D,E

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wierzbno

22.03 od godz. 15:00 do 17:00 powiat kluczborski Markotów Duży nr 21 i 23-43. od 19.03 godz. 8:00 do 22.03 godz. 14:00 Markotów Duży nr 21 i 23-43.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00

Markotów Duży nr 21 i 23-43.

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Markotów Duży nr 21 i 23-43.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Markotów Duży nr 21 i 23-43.

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krapkowicki Żywocice ul. Rzeczna całość + ul. Krapkowicka 8,10,12,16,22

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nowy Dwór ul. Nowy dwór od nr 12 do nr 30.

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gogolin, ulice: Powstańców 18-98, 23-75, Spacerowa 19 i 21, Akacjowa, Podleśna 2

21.03 od godz. 8:00 do 10:00 Gogolin, ulice: Powstańców 18-98, 23-75, Spacerowa 19 i 21, Akacjowa, Podleśna 2

22.03 od godz. 12:00 do 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Głogówek, ulice: Kolejowa, Sobieskiego, Niepodległości, Głubczycka 35, Konopnickiej 3-16

19.03 od godz. 8:00 do 10:00

Długomiłowice ulice: ul. Zdrowotna, Dworcowa, Polna, Żabnik , Polna, Tarnowska, Różana, Zielona, Dębowska, Ogrodowa, Spokojna, Kwiatowa

20.03 od godz. 8:00 do 16:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Sobieskiego, Niepodległości, Głubczycka 35, Konopnickiej 3-16

20.03 od godz. 11:00 do 15:00 Roszowicki Las ul. Głogowiec, Kossaka, Braci Wolnych, Dzierżonia, Kochanowskiego.

21.03 od godz. 9:00 do 14:00 Kędzierzyn-Koźle: Władysława Broniewskiego.

22.03 od godz. 8:00 do 15:00 Przewóz ul. Długa, Polna, Słoneczna

22.03 od godz. 9:00 do 13:00 Sławięcice ul. Sadowa, Eichendorfa, Sławięcicka, Szpaków.

25.03 od godz. 8:00 do 9:00 Sławięcice ul. Sadowa, Eichendorfa, Sławięcicka, Szpaków.

25.03 od godz. 13:00 do 14:30 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat namysłowski Sułoszów.

19.03 od godz. 9:00 do 14:00 Jastrzębie, ulice: Opolska 9-45, szkoła

20.03 od godz. 13:00 do 16:00 Jastrzębie jednostka wojskowa

21.03 od godz. 9:00 do 13:00 Krogulna, ulica Namysłowska 9-25, Rybacka, Dolna, Stawowa 1

22.03 od godz. 8:30 do 16:00 Głuszyna, ulica Główna 106 -132 i 146-183, Krzywa, Polna.

22.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat nyski Stacja Transformatorowa MPGK Otmuchów ul.Krakowska. zk 82368; budynki 44A, 44E; budynek ogrodów działkowych.

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Głuchołazy ul. Grunwaldzka 5A, dz. 708/2

18.03 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów ul. Diamentowa dz. nr 148/9 oraz dz. nr 148/2

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Czarnolas budynku - 34C, 43, 36A, 34B, 35B, 34D

19.03 od godz. 8:00 do 16:00

Konradów, ulica Konradów 18,20 66-92, 160, 160A

20.03 od godz. 8:00 do 15:00 Skorochów, Hotel Europejski ul.Otmuchowska21k.

21.03 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Nysa, ulice: Baligrodzka, Piłsudskiego, Rejtana.

Budynki od numeru 15 do 62A.

22.03 od godz. 12:00 do 15:00 W miejscowości Łambinowice, ulica Leśna

8.04 od godz. 8:00 do 17:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00

powiat oleski Przymiłowice, ul. Zamkowa dz. nr 6-276/2, dz. nr 6-276/4

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 Zarębice 82

18.03 od godz. 8:00 do 16:00 Góry Gorzkowskie, ul. Hucisko cała , Góry Gorzkowskie 34 i 36.

18.03 od godz. 8:00 do 17:00 Żuraw ulica Lipnicka od nr 39 do nr 89 i od nr 34 do nr 76

19.03 od godz. 8:00 do 12:00 Podlesie ul. Główna

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Praszka Ogródki Działkowe Relax.

19.03 od godz. 8:00 do 16:00 Turza ul. Grochowska, Kręta, Kolejowa nr 6

19.03 od godz. 8:30 do 15:00 Moskorzew od nr 1 do nr 13 ,Lubachowy od nr 1 do nr 7oraz od nr 66 do nr 68

20.03 od godz. 8:00 do 11:30

Turza ul. Grochowska, Kręta, Kolejowa nr 6

20.03 od godz. 8:30 do 15:00 Tokary od nr 7 do nr 11, Bliźniaki nr 8

20.03 od godz. 9:00 do 12:00 Żuraw,

ul. Leśna od nr 1 do nr 29 i od nr 2 do nr 36

21.03 od godz. 8:00 do 10:00 Dobrodzień ul. Habas nr 3 Leśniczówka

21.03 od godz. 8:00 do 17:00 Żuraw,

ul. Lipnicka od nr 56 do nr 76 i od nr 57 do nr 89

21.03 od godz. 9:00 do 11:00 Wolęcin dz. nr 338

21.03 od godz. 9:00 do 12:00 Karmonki Nowe od nr 20 do nr 69

22.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat opolski Komprachcice ul. Wojskowa, Fabryczna 3-6, Stawowa, Polna 2-7, Osmańczyka, Szymańca, Rolnicza 3-9, Poliwody, Gwoździa, Koszyka, Tomechny, Niemodlińska 32A-66 oraz 33-57, Lipowa 1-2 oraz 21-34, Szkolna 33, 35, 37.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00

Kobylno, ulice: Polna, Wiejska

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Szydłowiec Śląski, posesje: 2- 50

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Niemodlin, ulice: Piastowska, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Bacewicza, Dąbrowszczaków, Karłowicza, Szopena, Moniuszki, Chopina, Gazowa, Reymonta, Moniuszki, Lutosławskiego, Piastów

20.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mechnice ul. Niemodlińska dz. nr 302/280 oraz dz. nr 1.277

22.03 od godz. 8:00 do 13:00 Dobrzeń Wielki ul. Otok 2 i 9

25.03 od godz. 8:00 do 18:00 powiat prudnicki Biała, ulice: Krótka 1, ZK706263

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 Prudnik, ulice: Chrobrego, 13-42

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat strzelecki Szczepanek Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa, Knapika od numeru 7 i 12E.

19.03 od godz. 8:00 do 9:00

Szczepanek ulice Wolności 4-26 i 5-25, Knapika 6-12E i 1-7. Warsztat Stolarski Wolności.

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Szczepanek wyłączenie na czas podłączenia agregatu 8.00-9.00 i 13.00-15.00 ulice: Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa, Knapika od numeru 7 i 12E. Wyłączenie w godz. 8.00-15.00 ulice Wolności 4-26 i 5-25, Knapika 6-12E i 1-7. K. Miarki 21. Warsztat stolarski na ul. Knapika

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Szczepanek Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa, Knapika od numeru 7 i 12E.

19.03 od godz. 13:00 do 15:00 Błotnica ul. Parkowa od nr-u 7 do końca i od nr-u 10 do końca, Nowa nr 1, 2, 3, 4, Kolejowa, Leśna

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Kolonowskie ulice: 1 Maja od nr 2 do nr 20 i od nr 1 do nr 13, Ks. Czerwionki nr 7, 8, 10, szkoła podstawowa

21.03 od godz. 8:00 do 11:00

Ujazd Stary ulica Główna 93, 95, 97, 99.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00 Fosowskie ulice: Dworcowa od nr 1 do nr 9 i od nr 2 do nr 6

Piastowska nr 19 i 20.

21.03 od godz. 11:00 do 14:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE 24 miejsca na wycieczkę z dzieckiem w Polsce [GALERIA]

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!