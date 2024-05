Wyłączenia prądu w opolskim. Gdzie 18.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w opolskim 18.05? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w opolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole ul. Chabrów 25-29 i 23a.

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Opole ulica Grodzka, Gawędy, Sobieskiego, Sołtysów, Wiankowa, Osadnicza, Wróblińska, Gościnna.

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Opole ul. Bracka, Jedwabna, Porcelanowa, Przyrzeczna, Dworcowa 5-13 oraz 20-36, Kosa 2-4B, Sienna 1-1c oraz 10-28

24.05 od godz. 8:00 do 11:00 powiat brzeski Czepielowice, budynki od nr 1 do nr 17, od nr 33 do nr 35, od nr 125 do nr 156

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 Dębina cała miejscowość

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Myśliborzyce, do nr 1 do nr 14D, od nr 32 do nr 37, od nr 46 do nr 49. Szydłowice ul. Jabłkowa dz. nr 280

21.05 od godz. 8:00 do 15:00

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Myśliborzyce, od nr 15 do nr 21 oraz od nr 29 do nr 31

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Kobiela nastąpi wyłączenie dla posesji od numeru 1 do numeru 76

24.05 od godz. 13:00 do 15:00

w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00

Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki LUBOTYŃ nr. 1-97 od 20.05 godz. 8:00 do 24.05 godz. 14:00 Kietrz ul. 3 Maja, Okopowa, Kościuszki.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Głubczyce ul. Pocztowa 7, 6a, Garbarska, Kolejowa 2, Zołnierzy Armii WP parzyste 2-18, nieparzyste 7-11, Morawska 2.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 Włodzienin nr 89-140.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kluczborski Lasowice Małe ul. Odrodzenia od nr 38 do nr 63, Robotnicza, Stawowa od nr 1 do 18. oraz przysiółek Lipiny.

23.05 od godz. 7:30 do 8:30

23.05 od godz. 15:30 do 16:30 powiat krapkowicki Krępna ul Cegielniana, Wodna, Poprzeczna, Zdzieszowicka 1-17, 4-20, Odrzańska, Wiejska 18-36, 19-25.

21.05 od godz. 8:00 do 9:30 Jasiona ulice: Myśliwca, Krótka, Polna, Główna, Słoneczna, Mickiewicza.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Żyrowa ulice: Domańskiego, Myśliwca, Boczna, Gaschin

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Oleszka ulice: Kościuszki, Wiejska

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Dalnia Skały, Oleszka ul. Skalna

Krapkowice, ulice: Reja 33-45 oraz 32-38, Korfantego 1-31 oraz 2-22, Żeromskiego 51-69, Kochanowskiego 1-41 oraz 2-32, Andersa 33, Brzechwy, Reymonta, Wróblewskiego, Dąbrowskiej, Orzeszkowej

22.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gogolin. ulice: Ligonia 26-44 oraz 69-83 Dzierżonia, Spokojna

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Żyrowa ul. Wojska Polskiego 56

23.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kamionek. ulice: Ogrodowa, Gogolińska 1, 2, 3, Kopernika 9, 11, 12, 14, 18, 20, 22

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Krapkowice osiedle Sady 5, 8, 9.

24.05 od godz. 13:00 do 15:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców, Główna od nr 48 do nr 74, Rajska od nr 11B do nr nr 24C.

20.05 od godz. 9:00 do 14:00 Bierawa ul. Jacka, Ostfildern, Nowe Osiedle, Ogrodowa od nr 31 do nr 68, ks. Steiera Ottona od nr 44 do nr 61

21.05 od godz. 9:00 do 14:00

Pawłowiczki ul. Wyzwolenia parzyste 22- 32 i Restauracja RELAX od 23.05 godz. 8:00 do 24.05 godz. 14:00 Kędzierzyn Koźle ul. Przyjaźni nr 123, 129

23.05 od godz. 9:00 do 14:00 Cisek ul. Matejki, Uśmiechu, Mickiewicza od nr 13 do nr 105, Chopina od nr 1 do nr 7, Wodna 2 i 4, Maja 1, Nowa od nr 20 do nr 55, Lipcowa,

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat namysłowski Michalice dz.nr 113/8,0113/9.

22.05 od godz. 9:00 do 14:30 Namysłów ulica Rabiegi nr 3, garaże oraz ulica Dzrewieckiego nr 2.

24.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat nyski W miejscowości Myszowice, posesje: Cała miejscowość

20.05 od godz. 8:00 do 12:00 Stacja Transformatorowa MPGK Otmuchów ul.Krakowska. zk 82368; budynki 44A, 44E; budynek ogrodów działkowych.

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

20.05 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Malerzowice Wielkie, posesje: od 16 do 67a, Żwirownia, domki letniskowe

W miejscowości Bielice, PV Bielice 5 i 6,

21.05 od godz. 7:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kubice, nr 72, 72A, ZK701060, cała siedziba SKR Kubice

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Meszno posesja nr 84

21.05 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Nowy Świętów, posesje: od 59 do 129

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Nowy Świętów, posesje: od 59 do 129

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 38, 41-47, 70-114, 119-134, 300-303

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice, ulica Śliwicka od posesji 23 w kierunku Broniszowic

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Nowy Świętów, posesje: od 59 do 129

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Caupice - ujęcie wody, Nowaki,, Nowaki zbiornik wodny, Nowaki, cała miejscowość

23.05 od godz. 8:30 do 9:30 Nowaki, od budynku nr 10A do budynku nr 45B

23.05 od godz. 9:30 do 13:30

Otmuchów - Śliwice, ulice:

Śliwicka od budynku 24 do 36

Malinowa od budynku 1 do 15a

Winogronowa od budynku 2 do 6

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów Śliwice ulice:

Zaniki napięcia do 1 godziny w okresie 8:00 do 10:00 od 27.05 godz. 8:00 do 29.05 godz. 10:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Czepurka, Słomkowa Góra, Lusławice, Okrąglik.

21.05 od godz. 7:00 do 8:00 Śmiertny Dąb

21.05 od godz. 8:00 do 16:00 Bzinica Stara ul. Polna od nr 1 do nr 10, Spółdzielcza od nr 8 do nr 20, Dobrodzieńska nr 3

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 Czepurka, Słomkowa Góra, Lusławice, Okrąglik.

21.05 od godz. 16:00 do 18:00

Śmiertny Dąb.

22.05 od godz. 8:00 do 16:00 Rzędowice ul. Górna od nr 7 do nr 11

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 Zrębice, ulica Żarecka od nr 61 do nr 71 i od nr 44 do nr 54, Krasawa od nr 1 do nr 79 i od nr 2 do nr 82.

22.05 od godz. 11:30 do 15:00

Praszka ul. Fabryczna od nr 36a do nr 78. Pilawy od nr 1 do nr 5.

23.05 od godz. 7:00 do 20:00 Dobrodzień ul. Szemrowicka od nr 2 do nr 36 oprócz nr 2A oraz 2B, dz. nr 3230 (ZK-10348)

23.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat opolski W miejscowości Molestowice :od numeru 1 do 30

20.05 od godz. 8:00 do 11:00 Chrząszczyce ul. Szkolna 17-43 i 30-54, Ogrodowa 1-7 i 2-10, oraz Leśna, Piaskowa, Łąkowa.

20.05 od godz. 8:00 do 13:00 Prószków, ulica Stara Kuźnia

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 Brynica ul. Stawowa 2a, 2b, 2c, 2d, 4 i 5

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Przysiecz ul. Strzelecka od 36 do końca oraz od 29 do końca, Cegielniana.

21.05 od godz. 11:00 do 15:00

Prószków ul. Stawowa 1-17, 2-14, Krasickiego od 14 do końca, od 7 do końca

22.05 od godz. 8:00 do 15:00 Prószków, ulica Szpitalna, Polna, Rynek, Zawadzkiego 1-8 i 10-17.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kadłub Turawski ul. Główna 1-23 i 2-22A, Opolska 4-10b, 11, 11A.

23.05 od godz. 8:00 do 15:00

Grodziec ul. Spacerowa 26D-26G.

24.05 od godz. 8:00 do 15:00 Złotniki ul. Opolska 61-63, Parkowa.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 PSZOK Popielów

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat prudnicki Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12

21.05 od godz. 8:00 do 15:00 Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12 od 23.05 godz. 8:00 do 24.05 godz. 15:00 Moszczanka, budynki 12-17, 162-172, 189c od 23.05 godz. 8:00 do 24.05 godz. 15:00

powiat strzelecki Grzeboszowice. Sieroniowice ul. Piękna, Polna, Olszowska.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Strzelce Opolskie Osiedle Piastów Śląskich 11, klatka 1-3,

24.05 od godz. 8:00 do 13:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

