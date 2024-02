Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.02

Gdzie obecnie (14.02 6:05) nie ma prądu w opolskim?

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Lubotyń od nr 85 do nr 96 i od nr 100 do nr 104 14.02 od godz. 8:00 do 14:00

Lubotyń od nr 85 do nr 96 i od nr 100 do nr 104 16.02 od godz. 8:00 do 14:00

Lubotyń od nr 85 do nr 96 i od nr 100 do nr 104 15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Domaszowice dz.nr 159/4 do 159/13 i 160/9 do 160/19. 15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Wronin ulice: Głubczycka od nr 26 do nr 52 oraz od nr 39 do nr 79, Polna 22.02 od godz. 9:00 do 14:00

, Cała m. Nieradowice, W m. Maciejowice bud. nr od 6 do bud. nr 23B oraz od bud. nr 54 do budy nr 63 16.02 od godz. 8:00 do 14:00

Dylaki ul. Jeziorna od 5 i 16 do końca, Brzozowa, Szkolna od 53 do końca, Sosnowa. 14.02 od godz. 8:00 do 11:00

Grodzisko ul. Lubliniecka od nr 17 do nr 25, od nr 86 do nr 88 20.02 od godz. 8:00 do 14:00

Chróścice ulice: Sienkiewicza od 1 do 11, Dąbrowa od 21 do końca i od 20 do końca, Słodka, Kwaśna od 2 do 38 i od 1 do 49, Polna od 2 do 12, Św. Jadwigi, Konopnickiej, Żeromskiego.

16.02 od godz. 9:00 do 14:00

Dębska Kuźnia ul. Wiejska 35-65 i 32-78, Polna, Cicha, Niwecka 1-3, Dąbrowskiego

19.02 od godz. 8:00 do 11:00

Chróścice ulice: Cebuli od 25 do 45 i od 12 do 18, Piaskowa od 2 do 10 i od 1 do 15, Orzeszkowej, Chopina od 1 do 5 i od 2 do 14, Młyńska, A. Kośnego od 24 do końca o od 21c do końca, Leśna, Podlesie, Kopernika, Świerkowa, Kołłątaja.

19.02 od godz. 10:00 do 12:00

Stara Schodnia ul. Powstańców Śląskich 40-70 i 29-57, Gołąba do 9 i 16.

21.02 od godz. 8:00 do 11:00