Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 22.04

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Stare Koźle ul. Braci Wolnych od nr 30 do nr 38. oraz wodociągi. 23.04 od godz. 8:00 do 15:00

Stare Koźle ulice Piaskowa, Wolności od nr od nr 3 do nr 36, 1-go Maja nr 2, Przedszkolna, Konopnickiej, Stolorza, Smolenia, Leszczyka od nr 11 do nr 14. 22.04 od godz. 9:00 do 14:00

Markotów Duży od nr 1 do 17 i od 18A do 20, oraz 21A, 22, 22A. 25.04 od godz. 8:30 do 14:30

Polska Cerekiew ul. Ciepłodolska od nr 17 do nr 29 oraz od nr od nr 38 do nr 42. 26.04 od godz. 8:30 do 15:00

W miejscowości Bardno, posesje:123 do 135 22.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gręboszów od numeru 22 do numeru 34. 26.04 od godz. 9:00 do 12:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od nr 24 do 52 D 23.04 od godz. 11:00 do 15:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje:od nr 2 do 158 B 23.04 od godz. 8:00 do 11:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od budynku 2 do 158 B 23.04 od godz. 8:00 do 11:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od bud 81 do 156 22.04 od godz. 11:00 do 15:00

Kozielno, budynki od numeru 38 do budynku nr 66 25.04 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Piątkowice, posesje: od nr 22 do 47 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworek od nr 39 do nr 46, Rudniki ul. Jaworowa 7 23.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kopaniny, od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 34 22.04 od godz. 11:00 do 17:00

Złoty Potok, ul. Kościuszki nr 41, 42, 43, ul. Krasińskiego nr 6 i od nr 27 do nr 61, ul. Wenikajtysa, ul. Świętego Izydora, ul. Witosa. 22.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kozłowice Czerwone Osiedle. Kozłowice ul. Dęby od nr 5 do nr 9 ul. Nowa od nr 27 do nr 29. ul. Polna od nr 11 do nr 15. 25.04 od godz. 9:00 do 13:00

Ślęzany, Góra Brzozowa od nr 102 do nr 122B 25.04 od godz. 8:00 do 13:30

Kościeliska od 46 do 64 parzyste, od 37 do 71 nieparzyste 24.04 od godz. 8:00 do 14:00

Łomnica ul. Dzierżona od 3 do 11 nieparzyste, od 10 do 18 parzyste

Ślęzany, Góra Brzozowa od nr 121 do 131, Staromieście od nr 37 do nr 43 26.04 od godz. 8:00 do 13:30

Przyrów, ul. Rolnicza, ul. Słoneczna od nr 4 do nr 14, ul. Szkolna od nr 44 do nr 50, ul. Świętej Anny od nr 39 do nr 75 i od nr 42 do nr 60, ul. Piaski od nr 1 do nr 53 i od nr 4 do nr 72, Aleksandrówka od nr 3 do 9 i od nr 2 do 8.

26.04 od godz. 12:00 do 15:00

powiat opolski

Zimnice Wielkie ul. Opolska od 84A do 112 oraz od 83 do 121, oraz Polna

22.04 od godz. 8:00 do 14:00

Komprachcice ul. Szeroka od 18 i 19 do końca, Torowa od 16 do końca.

23.04 od godz. 8:00 do 13:00

Turawa ul. Wędkarska

23.04 od godz. 15:00 do 19:00