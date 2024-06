Wyłączenia prądu w opolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 5.06

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim (5.06)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew opolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w opolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (5.06 5:04) nie ma prądu w opolskim?

powiat brzeski Lewin Brzeski, ulice: Akacjowa 1-9; Kościuszki 98, 100 oraz Cicha 2 od 4.06 godz. 8:00 do 5.06 godz. 15:00 powiat głubczycki Wyłączenie w miejsc. Lubotyń 1-97 od 3.06 godz. 8:00 do 7.06 godz. 14:00

Planowane wyłączenia prądu w opolskim

Opole Opole ul. Lipowa 30c, 32, 34, 34a, 36.

6.06 od godz. 8:00 do 16:00 Opole ul. Modrzewiowa 11

11.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat brzeski Brzezina, budynki od nr 41 do nr 45, od nr 143 do nr 145C. Dz. nr 154/12, dz. od nr 183/37 do nr 183/47

5.06 od godz. 8:00 do 15:00

Brzezina, budynki od nr 41 do nr 45, od nr 143 do nr 145C. Dz. nr 154/12, dz. od nr 183/37 do nr 183/47

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Lewin Brzeski ul. Romantyczna, ul. Marzanny od nr 31 do nr 45 oraz nr 24

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeg, ulice: Poziomkowa, Jagodowa 3, 5

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Żłobizna ul. Jaśminowa dz. nr 2/5

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Łukowice Brzeskie, ulica: Łukowice Brzeskie nr 54-61, 71-75, Ogrodowa

11.06 od godz. 9:00 do 15:00 Michałowice, ulica Michałowice dz. 184/1

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nowy Świat, ulica Nowy Świat do nr 1 do nr 31A od 12.06 godz. 8:00 do 13.06 godz. 15:00

Lubicz, ulica Lubicz dz. 21 oraz dz. 25/1

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wyłączona w m .Gnojna Wodociągi

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Brzeg, bez napięcia pozostanie ulice: Kruszyńska, Polna

2.07 od godz. 8:00 do 15:00 Grodków, ulica Wrocławska

23.01 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezina, ulica: Brzezina, Zielęcice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Długa, Działkowa, Jabłkowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Rzemieślnicza, Topolowa, Wiejska, Zielona. od 1.05 godz. 8:30 do 1.06 godz. 15:00 powiat głubczycki RAKÓW nr. 48-64

7.06 od godz. 9:00 do 12:00 Głubczyce ul. Garbarska, Pocztowa, Wojska Polskiego, Morawska , Kolejowa

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 LUBOTYŃ nr. 1-97 od 10.06 godz. 8:00 do 14.06 godz. 15:00

Głubczyce ul. Al.. Śląskie,Niepodległości, Fabryczna, Kościuszki

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Głubczyce ul. Garbarska, Pocztowa, Wojska Polskiego, Morawska , Kolejowa

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat krapkowicki Steblów, ulica: Mickiewicza

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kórnica, ulice: Krótka, XXX-lecia 2-6, Główna 42-86 oraz 43-61, Szkolna 2-8 i 25 od 6.06 godz. 8:00 do 7.06 godz. 14:00 Stradunia, ulica: Opolska 1, 3, 5, 11 od 6.06 godz. 8:00 do 7.06 godz. 14:00 powiat kędzierzyńsko-kozielski Polska Cerekiew ul. Dworcowa, Ciepłodolska od nr 1 do nr 6, Fabryczna od nr 2A do nr 5, Raciborska nr 12 , nr 14.

5.06 od godz. 8:30 do 15:00 Korzonek ul. Leśna, Gliwicka od nr 1 do nr 10.

6.06 od godz. 9:00 do 14:00

Zakrzów ul. Polna, Chopina od nr 125 do 137 oraz nr 162

7.06 od godz. 9:00 do 14:00 Nieznaszyn ul. Wiejska.

10.06 od godz. 8:30 do 14:00 Nieznaszyn ul. Wiejska.

12.06 od godz. 8:30 do 14:00 Solarnia ul. Leśna, Raciborska 11, 13, 15, 15B, 17, 19, 21, 21A, 23, 27, 68, 75, 40, 38, 36, 36A, 34, 34A, 32, 30, 31, 29, Graniczna, Parkowa, Sienkiewicza 18, 16.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat namysłowski Dąbrówka Dolna ul. Święcińska 48, Budkowska 15-17.

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 Namysłów Betoniarnia, ulica Staromiejska 19-19F, Herberta.

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrówka Dolna, ulice: Święcińska 1-11, Opolska 1-12, 1-go Maja, Nad Rzeką, Szkolna

11.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat nyski W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nysa, ulice: KEN blok nr 50

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Nowy Las, posesje: 64-86

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice

ul. Śliwicka od budynku 24 do 36

ul. Malinowa od budynku 1 do 15a

ul Winogronowa od budynku nr 2 do budynku nr 6 5.06 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gryżów posesje 32-84 oraz Lipowa posesje 56-80

6.06 od godz. 8:00 do 10:00 Głuchołazy, ulica Kraszewskiego 78-99, Kolonia Jagiellońska 1-44, Królowej Jadwigii

6.06 od godz. 8:00 do 13:00 W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od nr 42 do 50

6.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Jasienica Dolna, posesje: od nr 24 do 60

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Maciejowice, budynki nr: od 8 do 29

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice

ul. Śliwicka od budynku 24 do 36

ul. Malinowa od budynku 1 do 15a

ul Winogronowa od budynku nr 2 do budynku nr 6 6.06 od godz. 8:00 do 10:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

7.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Głuchołazy, ulice: Moniuszki 1-12, Sikorskiego 16

7.06 od godz. 8:00 do 13:00 Otmuchów, ulice: ul.Krakowska. zk 82368; budynki 44A, 44E; budynek ogrodów działkowych.

7.06 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów - Śliwice

ul. Śliwicka od budynku 24 do 36

ul. Malinowa od budynku 1 do 15a

ul Winogronowa od budynku nr 2 do budynku nr 6

7.06 od godz. 8:00 do 10:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

8.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

9.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowość Buków budynki numery od 41 do 90E

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Złotogłowice, posesje 172 do 190 oraz 60 do 66

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Otmuchów, ulica Aroniowa budynki nr 2, 4, 4A

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nysa, ulica Słowiańska 9 Poż-Tech PUH;

13G AMIKAR;

13 B

oraz zasilanie rezerwowe "Słodownia" Fabryka Pomocy Naukowych Sp z oo

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Niwnica dla budynków nr 122, 123, 123A, 132H dz. nr 62/3, dz. nr 62/, dz. nr 87/8, dz. nr 87/9

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowość Buków budynki numery od 41 do 90E

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

14.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gościce, posesje 13A; 132B; 13D

14.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

15.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

16.06 od godz. 8:00 do 15:00

W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Jarnołtówek, posesje: 161A - 181

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 bez napięcia pozostanie część miejscowości Śmiłowice od 14.06 godz. 8:00 do 14.12 godz. 14:00 w miejscowości Otmuchów przy ulicach Czereśniowa nr 3, ZK802413, ul. Orzechowa nr 1, 3, 5, 6, 15, 17, 10, K802145, ZK802032, ZK-801434, ZK802320, ZK-802323, ZK802369, ZK802100, ZK802033, Ul. Jaworowa nastąpi wstrzymanie dostawy energii na czas prac planowych.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00 Szklary, Wilemowice, całe miejscowości.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 powiat oleski Olesno: ul. Paderewskiego od 1 do 22, ul. Broniewskiego od 1 do 5, ul. Ogrodowa od 2 do 4 ul. Arnsberska od 73 do 77 ul. Częstochowska 7, 22 oraz od 23 do 45, Świercze: ul. Częstochowska 1

5.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sowczyce: ul. krzywa od 2 do 27, ul. Polna od 1 do 9, ul. Krótka 4, ul. Kani od 1 do 14, ul. Lipowa od 7 do 11

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kucoby ul. Kiki, Wierzbowa, Brzozowa, Kasztanowa, Spacerowa, Bodzanowicka, Dębowa, Klonowa, Sosnowa, Jodłowa, Spacerowa, Modrzewiowa, Leśna, Świerkowa, Akacjowa, Kasztanowa,

6.06 od godz. 8:00 do 16:00 Olesno ul. Dworcowa, Jana Pieloka, ks. Brunona Aleksandra

7.06 od godz. 8:00 do 9:00 Olesno ul. Dworcowa, Jana Pieloka, ks. Brunona Aleksandra

7.06 od godz. 13:00 do 14:00 powiat opolski Bierdzany ul. Starowiejska 2-6A, Folwark, Opolska 1.

5.06 od godz. 8:00 do 13:00 W miejscowości Góra budynki od nr 1 do 16

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 Boguszyce ul. 1go Maja 39A, 43-51, Jeziorowa

5.06 od godz. 8:00 do 16:00

Lędziny ul. Ozimska od 31 i 42 do końca, Pogodna, Brzozowa, Słoneczna, Kopernika od 8 i 13 do końca. Chrząstowice ul. Ozimska 1-1c i 2-2e.

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Przysiecz ul. Leśna 1-21

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 W miejscowości Molestowice, cała miejscowość W miejscowości Góra, posesje od 1 do 18

7.06 od godz. 8:00 do 11:00 W miejscowości Molestowice, cała miejscowość W miejscowości Góra, posesje od 1 do 18

10.06 od godz. 8:00 do 11:00 Kuźnica Katowska, ulice: Kochanowskiego od nr 3a do nr 19 oraz od nr 4 do nr 16, Boczna, Reja

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa ul. Kamienna

12.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat prudnicki Trzebina, ulica Trzebina bud. 1-30, 129

5.06 od godz. 8:00 do 16:00

Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dębina, ulica Główna 11-29, ul. Polna 1-12

7.06 od godz. 8:00 do 15:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

10.06 od godz. 8:00 do 10:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

10.06 od godz. 13:00 do 15:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

11.06 od godz. 8:00 do 10:00 Nowy Browiniec, ulica Nowy Browiniec bud. 1-37, 57-100

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

11.06 od godz. 13:00 do 15:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

12.06 od godz. 8:00 do 10:00

Olszynka Wodociagi, Józefówek, ulica Józefówek 1-33, Laskowice, ulica Laskowice 1-31

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Słoków, ulica Słoków 1-31

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Olszynka, ulica Olszynka 1-46

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

12.06 od godz. 13:00 do 15:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

13.06 od godz. 8:00 do 10:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

13.06 od godz. 13:00 do 15:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

14.06 od godz. 8:00 do 10:00 Głogówek, ulice: Kolejowa, Marii Konopnickiej 3-15, Niepodległości, Sobieskiego

14.06 od godz. 13:00 do 15:00

powiat strzelecki wodociągi ZAW-KOM studnia nr 1

ul. Opolska- od stacji paliw Orlen do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich,

ul. Karola Miarki do torów PKP od ul. Opolskiej,

ul. Opolska nr 70 i 49 oraz sklepy na ulicy Opolskiej i Powstańców.

ul. Powstańców Śląskich od nr 1 do nr 10,

Lodziarnia Anioł, Apteka Nowa, Farmer, Kościół i plebania, Pizzeria, Spółdzielnia Hutnik, Wymiennikownia ciepła przy ul. Opolskiej 61E, Sklep Biedronka, Polo Market

ul. Handlowa

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 Żędowice Wodociągi.

6.06 od godz. 8:00 do 11:00 Barut ulice: Wiejska od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 26,

Żędowicka od nr 33 do nr 55 i od nr 2A do nr 24, Polna.

6.06 od godz. 11:00 do 14:00 Izbicko ulice: Spokojna, Gogolińska, Opolska, Kani, Strzelecka nr 2, Wodociągi i przepompownia.

7.06 od godz. 8:00 do 14:00 Strzelce Opolskie ul. Gruszecka.

4.12 od godz. 9:00 do 15:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

