Wymieniamy piece, a smog dalej jest. Co jeszcze musimy więc zrobić by oddychać czystym powietrzem?

- Jako fundusz w ramach programu "Czyste Powietrze" proponujemy m.in. wymianę tzw. kopciuchów na źródła ciepła, które nie emitują takiej ilości zanieczyszczeń do atmosfery – mówi Jerzy Naszkiewicz wiceprezes WFOŚiGW w Opolu – W ramach programu oprócz dofinansowania na wymianę pieca, proponujemy również wsparcie przy wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oraz docieplenie budynku. Chodzi o to, by po wszystkim budynek był przygotowany energetycznie na rosnące wciąż ceny prądu, gazu czy opału – dodaje.