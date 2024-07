Wypadek na DK42 koło Wołczyna. Motocyklista podczas wyprzedzania zderzył się czołowo z Alfą Romeo

Do wypadku doszło dzisiaj (8 lipca) o godzinie 9:45 na drodze krajowej nr 42 na wysokości Gierałcic Małych (jest to odcinek Kluczbork - Wołczyn).

- 52-letni mieszkaniec powiatu namysłowskiego kierujący motocyklem marki BMW nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru wyprzedzania i podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego zderzył się czołowo z jadącym prawidłowo samochodem osobowym marki Alfa Romeo, kierowanym przez 67-letniego mieszkańca powiatu kluczborskiego - informuje aspirant Krystyna Alaszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Do wypadku doszło na odcinku drogi krajowej nr 42 między Kluczborkiem i Namysłowem.

Policja apeluje do motocyklistów o ostrożną jazdę.

Mimo iż ścigacze osiągają zawrotne prędkości, motocyklistów obowiązują takie same przepisy ruchu drogowego, co wszystkich uczestników dróg: czyli ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h, a w terenie niezabudowanym do 90 km/h.

Ze statystyk policyjnych wynika, że najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez motocyklistów są:

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,

nieprawidłowe wyprzedzanie,

nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Warto też pamiętać, że motocykliści są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nawet niegroźna dla kierowców stłuczka w przypadku, kiedy samochód zderza się z motocyklem, stanowi dla motocyklisty poważne zagrożenia. Motocykl nie ma po prostu strefy zgniotu ani poduszki powietrznej.