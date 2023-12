Wypadek na drodze krajowej nr 45 w Węgrach. Ranna została kobieta w ciąży Marcin Żukowski

Poszkodowana kobieta została zabrana do szpitala. Archiwum / Zdjęcie ilustracyjne

Na drodze krajowej nr 45 na trasie z Opola do Kluczborka doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i skutera. Ranna kobieta w ciąży została zabrana do szpitala.