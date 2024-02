Wypadek w powiecie namysłowskim. 24-latek jechał za szybko. Jego bmw dachowało. Jedna osoba jest poszkodowana

Według wstępnych ustaleń kierujący bmw 24-latek nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na pobocze, a potem wpadł do rowu. W efekcie jego auto przewróciło się na dach.

Poszkodowana w wypadku została 22-letnia pasażerka. Z obradzaniami ciała została zabrana do szpitala w Brzegu.

Autem łącznie podróżowały 4 osoby.

Kierowca był trzeźwy.

Na miejscu były zastępy straży z JRG Namysłów , OSP Wilków , policja i ZRM.