Z konfiturą, z kremem, a może z lukrem? Dziś tłusty czwartek. Nie zjeść pączka, to grzech

Tradycyjne pączki, bez względu na cenę, mają swoich wiernych klientów.

Cukiernik przyznaje, że w tłusty czwartek sprzedaje kilkadziesiąt razy więcej pączków niż w zwykły dzień.

- Gdyby to zsumować, to klienci przez pół roku nie kupują tyle pączków, ile w tłusty czwartek - mówi. – Mamy pączki po 6 zł. Cena od ubiegłego roku się nie zmieniła. Ale sam wkład, czyli produkty użyte do jednego pączka, to prawie 2,9 zł. Wolę zrobić mniej pączków, ale lepszych gatunkowo.