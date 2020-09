Z wiosek do Ozimka dojedziesz za złotówkę! Ruszył pilotażowy program

Autobusy średnio kursują co 1,5 godziny (od 5 rano do 23). Z połączeń za złotówkę będzie można korzystać do końca roku, ale - jeśli pilotaż wypali - gmina chciałaby kontynuować takie rozwiązanie. Czteromiesięczny pilotaż będzie kosztował ponad 300 tys. złotych. 3/4 tych pieniędzy pochodzi z budżetu wojewody. Resztę dokłada gmina.

Rozwiązanie może być rewolucją komunikacyjną w gminie, bo mieszkańcy - którzy do tej pory mieli problem, by dostać się do miasta - teraz mogą korzystać z połączeń średnio co 1,5 godziny. Od 5 rano do 23. Na razie przez 4 miesiące.

Nowe rozwiązanie ma służyć m.in. seniorom z podozimskich wiosek, którzy czasami mieli spory kłopot, by dostać się do Ozimka na zakupy czy do lekarza. - Nie wszyscy mają własny samochód i czasami jedynym rozwiązaniem było poproszenie o pomoc sąsiada - mówi Andrzej Brzezina, wiceburmistrz Ozimka. - Bilet za złotówkę sprawia, że nasi mieszkańcy stają się niezależni. Koszt dojazdu jest symboliczny, dlatego liczymy na to, że będą chcieli pojechać do Ozimka i ościennych miejscowości nie tylko w sprawach pilnych, ale też by spotkać się ze znajomymi, czy odnowić dawne kontakty. Autobusy ruszyły w trasę 1 września i wożą pasażerów na trzech liniach: Ozimek-Grodziec-Chobie-Mnichus Ozimek-Dylaki-Szczedrzyk Ozimek-Nowa Schodnia-Cmentarz-Krzyżowa Dolina-Krasiejów Ta trzecia linia jest szczególnie ważna dla osób, które mają pochowanych bliskich na cmentarzu w Nowej Schodni. - To jest cmentarz komunalny dla parafii i właśnie tam odbywa się ponad 90 proc. pochówków z Ozimka i Antoniowa. Dla osób bez prawa jazdy i samochodu, dostanie się na grób małżonka czy rodziców było dużym wyzwaniem logistycznym, bo do tej pory transport publiczny tam nie docierał - wyjaśnia wiceburmistrz.

Bilet jednorazowy na daną linię kosztuje złotówkę, a miesięczny - 30 złotych. - To bardzo konkurencyjna cena, biorąc pod uwagę, że na przykład za bilet z Grodźca do Ozimka - u innych przewoźników - zapłacimy cztery razy więcej - mówi Andrzej Brzezina. Kursy autobusów zostały przemyślane w taki sposób, by skorzystali na nich także uczniowie dojeżdżający do szkół oraz pracownicy. - Wszystkie autobusy z sołectw dojeżdżają na godzinę 6 do Ozimka, tak, aby mieszkańcy zdążyli do pracy. Pomysł spodobał się również pracownikom Coroplastu w Dylakach, którzy do tej pory musieli korzystać z własnego transportu albo byli zdani na pomoc innych - mówi Andrzej Brzezina. - Autobusy docierają aż do stacji kolejowej w Ozimku, więc są one wygodnym rozwiązaniem również dla tych, którzy jeżdżą pociągiem na przykład do pracy w Opolu.

Przetarg na obsługę linii wygrała spółka PKS Opole. Autobusy średnio kursują co 1,5 godziny (od 5 rano do 23). Z połączeń za złotówkę będzie można korzystać do końca roku, ale - jeśli pilotaż wypali - gmina chciałaby kontynuować takie rozwiązanie. Czteromiesięczny pilotaż będzie kosztował ponad 300 tys. złotych. 3/4 tych pieniędzy pochodzi z budżetu wojewody. Resztę dokłada gmina. Rozkłady jazdy dostępne są na przystankach, mają też pojawić się na stronie urzędu gminy w Ozimku.

