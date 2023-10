Zabarykadował się i groził wysadzeniem budynku. Jest już w rękach policji. Mamy nowe fakty w tej sprawie

Portal Prostozopolskiego.pl podaje, podaje, że prawdopodobnie posiada on również materiały wybuchowe i broń ostrą.

AKTUALIZACJA 14:34

Na miejscu policja wciąż prowadzi negocjacje. W obawie przed wybuchem osoby postronne mają zakaz zbliżania się do budynku. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mężczyzna, który grozi wysadzeniem domu w Sowinie to jego właściciel w wieku około 40 lat. Mieszka on tam od 3 lat i prowadzi samotne życie.