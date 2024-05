Zabawa w słusznej sprawie. Piknik Charytatywny dla „Takich Samych” w Głubczycach

Wydarzenie odbyło się na terenie głubczyckiej „Stajni na Warszawskiej”. Oprócz loterii dla uczestników przygotowano liczne pokazy, koncerty i licytacje. Do dyspozycji gości była też szeroka strefa gastronomiczna. Co ważne, opłaty za wszystkie atrakcje trafiały potem do wspólnej puli, która wykorzystana zostanie na wsparcie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Tacy Sami”.

Mimo niesprzyjającej momentami pogody, organizatorzy zapewniają, że imprezę można uznać za udaną.